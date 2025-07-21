Aydın'da Şarampole Devrilen Cipte 3 Yaralı: Hayati Tehlike Sürüyor

Aydın'da Şarampole Devrilen Cipte 3 Yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir cipin şarampole devrilmesi sonucunda biri çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, M.Z. (50) yönetimindeki 09 ALU 068 plakalı cip, Terziler Mahallesi yolunda devrildi.

Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Kaza sonrası yaralanan sürücü M.Z., araçta bulunan N.S. (60) ve E.Z. (4), ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumu ciddiyetini korurken, özellikle N.S. ve E.Z.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde cipin şarampole devrilmesi sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.