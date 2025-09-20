Aydın'da süt kamyonunun altında kalan 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi; sürücü tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde süt kamyonu altında kalan 3 yaşındaki El Amir Ali hayatını kaybetti. Sürücü H.A. gözaltına alınıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 19:59
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 19:59
Efeler ilçesinde gerçekleşen trajik kazada, 3 yaşındaki El Amir Ali hayatını kaybetti.

Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, H.A. (38) yönetimindeki 09 AAK 782 plakalı süt toplama kamyonu, Ovaeymir Mahallesi'ndeki bir çiftlikten süt aldıktan sonra hareket ettiği sırada 3 yaşındaki El Amir Ali kamyonun altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Adli süreç

Kazanın ardından sürücü H.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.A., adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

