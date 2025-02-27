Aydın'da Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Satırla Yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen bir kişi satırla yaralandı.

Yayın Tarihi: 27.02.2025 22:40
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 22:46
Aydın'da Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Satırla Yaralandı

Aydın'da Kanlı Kavga

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Hasanefendi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, akrabalar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bıçak ve satır gibi kesici aletler kullanıldı. Kavgayı ayırmaya çalışan esnaf N.Ö., satırla yaralandı.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, durumu kontrol altına aldı. Yaralı N.Ö., 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili olarak C.T. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Olayın gerçekleştiği yerde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen bir esnaf satırla...

Aydın'ın Efeler ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen bir esnaf satırla yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen bir esnaf satırla...

Aydın'ın Efeler ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen bir esnaf satırla yaralandı.

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