Aydın Dağlarından Şifa: Beşbıyık (Muşmula) Tezgahlarda

Dağda yetişen doğal meyve kışın tezgahlarda rağbet görüyor

Aydın’ın dağlarında genellikle kendiliğinden yetişen ve beşbıyık olarak bilinen muşmula, olgunlaştığında kahverengiye dönüşerek pazar tezgahlarında yerini aldı.

Kasım aylarında toplanmaya başlayan ve kış aylarında tüketilen bu meyveye, faydalarını bilen tüketiciler yoğun ilgi gösteriyor. Pazarcı esnafı Emrah Kocaçoban “Faydasını bilen fiyatını sormadan alıyor” dedi.

Pazarcı esnafı Emrah Karaçoban ise ürünün kaynağını ve özelliklerini şöyle anlattı: “Muşmulalarımız Ambarcık köyünden geliyor. Bunları dağ armudu ile aşılayarak üretiyoruz ama bölgede genelde dağlarda kendiliğinden yetişiyor. Doğal bir meyve, ilaç ve gübre kullanılmıyor. Çekirdeklerini yutabiliyorsun, çekirdekleri zarar vermiyor. Sağlığa çok iyi geliyor.”

Kullanım ve sağlık faydaları hakkında konuşan Karaçoban, muşmulanın karaciğerdeki toksinlerin atılmasını desteklediğini ve astım, bronşit gibi solunum yolu hastalıklarına iyi geldiğini belirtti. Eskilerin bu meyvenin değerini bildiğini, faydasını bilenlerin fiyatı sormadan aldığını vurguladı.

Fiyatlandırmaya da değinen Karaçoban, ürünün normalde kilosunun 100 TL olduğunu ancak daha fazla kişinin tüketebilmesi için kendi tezgahında 50 TL’den satışa sunduğunu söyledi.

Yumuşak dokusu ve kahverengi görünümüyle dikkat çeken muşmula, doğal ve şifalı içeriğiyle kış aylarının tercih edilen meyveleri arasında yer alıyor.

AYDIN’IN DAĞLARINDA GENELLİKLE KENDİLİĞİNDEN YETİŞEN VE MUŞMULA OLARAK DA BİLİNEN BEŞBIYIK MEYVESİNİN ŞİFA DEPOSU OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKEN PAZARCI ESNAFI EMRAH KOCAÇOBAN; "FAYDASINI BİLEN FİYATINI SORMADAN ALIYOR" DEDİ.