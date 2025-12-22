Aydın Efeler'de Parklara Zarar Verenler Tespit Edilecek

Aydın Efeler'de parklara zarar verenlere karşı sıkı denetim

Aydın'ın Efeler ilçesindeki parklarda oyun grupları, açık hava fitness aletleri, banklar, bilgilendirme panoları ve çöp kovalarına yönelik zarar verme vakalarında yaşanan artış üzerine yetkili ekipler harekete geçti.

Alınan önlemler ve uygulama

Kamu malına verilen zararın önüne geçmek amacıyla yeni yaptırım kararları alındı. Halkın ortak kullanım alanlarını korumak için denetimlerin sıklaştırılacağı ve zarar veren kişilerin tespit edilerek idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Bu kapsamda parklarda güvenlik kameralarıyla izleme yapılacak, zarar veren kişiler tespit edilerek idari para cezası uygulanacak. Gerekli görülmesi halinde adli süreçler de başlatılacağı belirtildi.

Ayrıca verilen zararın tazmini talep edilecek ve bu tür davranışların tekrarı halinde daha ağır yaptırımların hayata geçirileceği vurgulandı.

PARKLARA ZARAR VEREN ŞAHISLAR TESPİT EDİLECEK