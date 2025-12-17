DOLAR
Aydın Köşk'te Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Yaralı, Araçlar Küle Döndü

Aydın Köşk Uzundere'de iki aracın çarpışması sonucu çıkan yangında 2 kişi yaralandı, araçlar kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 14:37
Uzundere Mahallesi'nde meydana gelen kaza

Aydın’ın Köşk ilçesi Uzundere Mahallesi’nde gerçekleşen kazada, M.A. yönetimindeki 09 YM 985 plakalı otomobil ile karşı şeritten gelen M.K. idaresindeki 09 Y 2919 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da yangın çıktı ve kısa sürede alevlere teslim oldu; araçlar kullanılamaz hale geldi.

Kazada 2 kişi yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yapıp yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

