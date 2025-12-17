Aydın Köşk'te Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Yaralı, Araçlar Küle Döndü

Uzundere Mahallesi'nde meydana gelen kaza

Aydın’ın Köşk ilçesi Uzundere Mahallesi’nde gerçekleşen kazada, M.A. yönetimindeki 09 YM 985 plakalı otomobil ile karşı şeritten gelen M.K. idaresindeki 09 Y 2919 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da yangın çıktı ve kısa sürede alevlere teslim oldu; araçlar kullanılamaz hale geldi.

Kazada 2 kişi yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yapıp yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

AYDIN’IN KÖŞK İLÇESİNDE İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 2 KİŞİ YARALANIRKEN, ÇIKAN YANGINDA İSE ARAÇLAR KÜLE DÖNDÜ.