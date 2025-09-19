Aydın Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 kişiden 6'sı tutuklandı; adreslerde çok miktarda uyuşturucu ve 1 silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 17:14
Emniyetin 3 aylık takibi sonucu çok sayıda gözaltı

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttükleri teknik ve fiziki takip çalışmasının ardından operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 7 farklı adreste eş zamanlı arama yapıldı ve H.K, E.Ş, E.A, S.K, E.B, H.G. ve S.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ve 1 silah ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K, E.Ş, E.A, S.K, E.B ve H.G. tutuklandı. S.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, operasyonda 27 kişiye uyuşturucu kullanmaktan adli işlem yapıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden, 6'sı tutuklandı.

