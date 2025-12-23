DOLAR
Aydın Şehir Hastanesi'nde İlk Yatanlar: Dr. Eser Şenkul Hastaları Ziyaret Etti

Aydın Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı; ilk yatanlar Fizik Tedavi hastaları oldu. İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, servisi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 10:26
Aydın Şehir Hastanesi'nde İlk Yatanlar: Dr. Eser Şenkul Hastaları Ziyaret Etti

Aydın Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı

Aydın Şehir Hastanesi, Efeler ilçesinde yapımı tamamlanarak hasta kabulüne başladı. Hastanenin hizmete girmesiyle birlikte kentte sağlık hizmetlerinde yeni bir dönem açıldı. Yeni tesisin ayda ortalama 450 bin hastaya hizmet vermesi planlanıyor.

İlk yatışlar Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hastalarına yapıldı

Hastanede ilk yatışı yapılarak tedaviye başlayan hastalar Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü hastaları oldu. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul Fizik Tedavi Servisi'ni ziyaret ederek tedavi gören hastalarla ve hasta yakınlarıyla bir araya geldi.

Dr. Şenkul, hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti, hastalara çiçek ve hediyeler takdim etti ve yeni hastanenin sunduğu imkanlar hakkında bilgi aldı. Hastalar ve yakınları, hastanenin ferah ve modern yapısından, odaların temiz ve düzenli oluşundan ve sağlık personelinin ilgisinden memnuniyetlerini dile getirdi.

Personelle görüşme ve teşekkür

Dr. Eser Şenkul, Fizik Tedavi polikliniği hekimleri ile serviste görev yapan sağlık personeliyle de bir araya gelerek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Personelin özverili hizmetleri için teşekkür eden Şenkul, sağlık ekibine başarı dileklerinde bulundu.

Hastalar, hastanenin her ayrıntısının hasta konforu gözetilerek tasarlandığını vurgulayarak emeği geçenlere teşekkür etti.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

