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Aydın Valiliği, Yerle Yeksan Olan İnsana Sahip Çıktı

Aydın'da yere düşen erzaklarını toplayan Maksut Yüzer, valilik tarafından özel bir bakım merkezine yerleştirildi.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 00:59
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 01:04
Aydın Valiliği, Yerle Yeksan Olan İnsana Sahip Çıktı

Aydın'da Sosyal Sorumluluk Örneği

Aydın'da, Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanı'nda bir bireyin yere düşürdüğü gıda erzaklarını topladığı anların sosyal medyada yayılması üzerine, yerel yönetim harekete geçti. Valilik, bu duruma duyarsız kalmayarak, gerekli adımları attı.

Kişinin Kimliği ve Durumu Belirlendi

Söz konusu görüntülerin ardından Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne talimat vererek, kişinin kimliğinin belirlenmesini istedi. Ekipler, görüntülerdeki kişinin Maksut Yüzer (66) olduğunu tespit etti.

Maksut Yüzer’in Yeni Yuva Edinmesi

Kendini ifade etmekte zorluk yaşayan Maksut Yüzer, sokakta yalnız yaşadığını aktardı. Valilik ve ilgili kurumların hızlı müdahalesi neticesinde, Yüzer, Kuşadası ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı özel bir bakım merkezine yerleştirildi. Bu olay, toplumun yardımlaşma ve dayanışma ruhunu bir kez daha hatırlatmış oldu.

Aydın'da yere düşürdüğü erzaklarını toplarken görüntülenen Maksut Yüzer (fotoğrafta), valilik...

Aydın'da yere düşürdüğü erzaklarını toplarken görüntülenen Maksut Yüzer (fotoğrafta), valilik tarafından özel bir bakım merkezine yerleştirildi.

Aydın'da yere düşürdüğü erzaklarını toplarken görüntülenen Maksut Yüzer (fotoğrafta), valilik...

Aydın'da yere düşürdüğü erzaklarını toplarken görüntülenen Maksut Yüzer (fotoğrafta), valilik tarafından özel bir bakım merkezine yerleştirildi.

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