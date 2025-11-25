Aydın Veysipaşa’da 'kilise' iddiası mahalleyi tedirgin etti

Mahalle sakinleri inceleme yapan heyetten ve yetkililerden açıklama bekliyor

Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Veysipaşa Mahallesinde, üç tarihi caminin tam ortasında bulunan alana kilise yapılacağı yönündeki iddialar mahalle halkını tedirgin etti.

Çankaya Caddesi üzerinde yer alan 35 numaralı arsa hakkında konuşan sakinler, bölgeye İzmir Selçuk Katolik Kilisesi’nden gelen bir heyetin gelerek inceleme yaptığını öne sürdü. Mahalleliler, konum itibarıyla alanın Cihanoğlu, Üveyspaşa ve Hasan Çelebi Camii’nin tam ortasında bulunduğunu vurgulayarak tepkilerini dile getirdi.

Mahalle sakinleri H.Y. ve K.C., iddiaları sorduğunda yetkililerin durumu doğrulamadığını; ancak inceleme yapılan alanda niçin heyet bulunduğuna dair kamuoyunun bilgilendirilmesini istedi. Sakinler, gerekli açıklama yapılmazsa imza kampanyası başlatacaklarını belirtti.

Öte yandan firmanın yetkilileri, arsaya 3 katlı bir bina yapılacağını, 'kilise yapılacağı' yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Yetkililer ayrıca, söz konusu bina için henüz ruhsat alınmadığını bildirdi.

Konu hakkında resmi makamlar ve ilgili kurumlardan yapılacak açıklamalar bekleniyor.

