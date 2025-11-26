Aydın Yurtlarında 25 Kasım: Kadına Yönelik Şiddet Bilgilendirmeleri

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Aydın Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yurtlarda öğrencilere yönelik bilgilendirme ve farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi.

Sunumlar ve Konferanslar

Aydın Yurt Müdürlüğü ve Yenipazar Yurt Müdürlüğü öğrencilerine bilgilendirme sunumları yapıldı. Hacı Mustafa Efendizade Yurt Müdürlüğü ile Gevherhan Sultan Yurt Müdürlüğü'nde ise yurt psikologları tarafından 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' konulu konferans düzenlendi.

Jandarma Eğitimi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından öğrenci ve personele 25 Kasım Kadına Şiddetin Önlenmesi ve Siber Suçlarla Mücadele konularında eğitimler verildi.

Gerçekleştirilen etkinlikler, öğrencilerde farkındalık oluşturmayı ve bilgilendirmeyi hedefledi.

