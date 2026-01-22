Aydıntepe'de Ortaokul Öğrencilerine 3 Günlük 'Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı'
İlçe Müftülüğü'nden sömestir etkinliği
Aydıntepe İlçe Müftülüğü tarafından sömestir tatilinde ortaokul öğrencilerine yönelik 'Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı' düzenlendi.
Kamp, 3 gün sürdü ve öğrencilerin tatil dönemini verimli geçirmesi amaçlandı.
Kamp süresince öğrencilere ilmihal, ibadet ve ahlak dersleri verilirken; teorik eğitimler sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerle desteklendi.
Öğrenciler, akranlarıyla bir araya gelerek sosyalleşme imkanı buldu; tatili kamp atmosferinde geçiren öğrenciler, eğitici faaliyetlerin yanı sıra çeşitli etkinliklere katılarak keyifli vakit geçirdi.
