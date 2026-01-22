Aydıntepe'de Ortaokul Öğrencilerine 3 Günlük 'Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı'

Aydıntepe İlçe Müftülüğü, sömestir tatilinde ortaokul öğrencilerine yönelik 3 günlük 'Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı' düzenledi; eğitim, sosyal ve sportif etkinlikler yapıldı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 11:43
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 11:43
Aydıntepe'de Ortaokul Öğrencilerine 3 Günlük 'Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı'

Aydıntepe'de Ortaokul Öğrencilerine 3 Günlük 'Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı'

İlçe Müftülüğü'nden sömestir etkinliği

Aydıntepe İlçe Müftülüğü tarafından sömestir tatilinde ortaokul öğrencilerine yönelik 'Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı' düzenlendi.

Kamp, 3 gün sürdü ve öğrencilerin tatil dönemini verimli geçirmesi amaçlandı.

Kamp süresince öğrencilere ilmihal, ibadet ve ahlak dersleri verilirken; teorik eğitimler sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerle desteklendi.

Öğrenciler, akranlarıyla bir araya gelerek sosyalleşme imkanı buldu; tatili kamp atmosferinde geçiren öğrenciler, eğitici faaliyetlerin yanı sıra çeşitli etkinliklere katılarak keyifli vakit geçirdi.

AYDINTEPE’DE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE ARA DÖNEM KAMPI

AYDINTEPE’DE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE ARA DÖNEM KAMPI

AYDINTEPE’DE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE ARA DÖNEM KAMPI

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Menekşe'de Tekne Çilesi: Balıkçılar İBB'den Kalıcı Çözüm Bekliyor
2
Cıngı Mecliste: Bina Görevlilerinin Promosyon ve Çalışma Hakları
3
Bozdoğan'da Kızıltepe Sosyal Tesisi Yenilendi
4
Süper Grip (H3N2) Uyarısı: Çocuklarda Nefes Darlığına Dikkat
5
Hasankeyf’te Tütün Denetimi: Halk Sağlığı İçin Sahaya İndiler
6
Batman'da Gece Mesaisi: Çocuk Koruma Mobil Ekibi Sahada
7
Başkan Çolakbayrakdar: Modern araçlarımızla Kocasinan’ın her noktasındayız

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları