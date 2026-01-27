Aydıntepe Yaylası Kış Festivali İçin Hazırlıklar Değerlendirildi

Aydıntepe Yaylası Kış Festivali hazırlıkları, 7 Şubat tarihli etkinlik öncesi güvenlik, ulaşım ve organizasyon yönleriyle değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 10:43
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 10:43
Aydıntepe Yaylası Kış Festivali hazırlıkları masaya yatırıldı

Bölge turizmine katkı sağlaması ve geleneksel hale getirilmesi hedeflenen Aydıntepe Yaylası Kış Festivali için son hazırlıklar, 7 Şubat'ta yapılması planlanan etkinlik öncesi gerçekleştirilen toplantıda değerlendirildi.

Toplantı detayları

Toplantı, Aydıntepe Kaymakamı Ertuğrul Bayram başkanlığında Kaymakamlıkta düzenlendi. Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Neşat Akyüz ile İlçe Emniyet Amiri Cengiz Avcı katıldı. Görüşmelerde festival süresince uygulanacak güvenlik tedbirleri, ulaşım ve trafik düzenlemeleri ile organizasyon sürecine ilişkin planlamalar ele alındı.

Planlanan etkinlikler ve hedefler

Festival programında kış sporları etkinlikleri, yöresel oyunlar, halk müziği etkinlikleri, çeşitli yarışmalar ve ikram alanlarına yönelik hazırlıklar yer alıyor. Etkinlikle Aydıntepe Yaylasının doğal güzelliklerinin ön plana çıkarılması ve kış turizminin hareketlilik kazanması hedefleniyor.

