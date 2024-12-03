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Ayhan Bora Kaplan Davasında Mahkeme Kararını Açıkladı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında 36 sanık hapse mahkum edilirken, 18 sanığın beraatine karar verildi.

Yayın Tarihi: 03.12.2024 13:23
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 13:23
Ayhan Bora Kaplan Davasında Mahkeme Kararını Açıkladı

Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü Davasında Sonuçlar Açıklandı

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Ayhan Bora Kaplan ve 61 sanığın yargılandığı davada kararını verdi. Mahkeme, 36 sanığı 1 yıl 6 ay 22 günden 21 yıla kadar değişen hapis cezalarına mahkum ederken, 18 sanığın beraatine hükmetti.

Duruşma Detayları ve Kararlar

Duruşma, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde gerçekleştirildi ve sanıklar ile avukatlarının son sözleri alındıktan sonra mahkeme heyeti hükmü açıkladı.

Bunlara göre, sanıklar Ali Şallı, Aydın Eralp, Barış Kurt, Berk Uğur, Cemil Kumaşçıoğlu, Doğukan Bağcı, Doğuşcan Uğurlu, Ferit Çelik, İsa Aktaş, Koray Erbakan, Muammer Çetinkaya, Muhittin Mert Koçoğlu, Mustafa Koç, Mümin Ali Beldek, Oğuz Ercengiz, Tuncay Ercengiz, Umut Can Nergiz, Volkan Bozkurt ve Yunus Fener gibi sanıkların "silahlı suç örgütüne üye olma" suçundan beraatine karar verildi.

Ceza Alan Sanıklar ve Cezaları

Mahkeme ayrıca, çeşitli sürelerle ceza alan sanıkları da listeledi:

  • Fethi Koyuncu: 5 yıl
  • Muhammet Kaplan, Tansel Aktan, Yusuf İzzet Savaş: 3 yıl 9 ay
  • Kanber Keskin: 3 yıl 1 ay 15 gün
  • Adnan Kaplan, Burak Kapucu, Deniz Urcan, Emir Akyol, Fatih Güler, Hasan Aslantaş, Hasan Can Saraçoğlu, Levent Erdoğan, Mahmut Gökhan Çanga, Mehmet Karakuş, Metehan Oktay, Muhammed Mustafa Deniz, Murat Altay, Mutlu Ayaş, Sercan Keleş, Ufuk Demirci, Emre Karataş, Ersoy Yahya ve Umutcan Yıldırım: 2 yıl 6 ay
  • Ali Dönmez, Arif Buğra Meşe, Ertan Yigen, Furkan Anıl Bahar, Murat Sağlam, Uğur Pekşen: 2 yıl 1 ay
  • Gökhan Gülümser: 2 yıl

Gürkan Ünüvar ve Kozan Umut Öztürk de "silahlı suç örgütüne yardım etmek" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrıca Mahkumiyet Hükümleri

Bazı sanıklar, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten yaralama", "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "suçluyu kayırma" suçlarından da ek hapis cezaları aldı.

  • Barış Kurt: 10 yıl 9 ay 10 gün
  • Muhammet Kaplan ve Adnan Kaplan: 17 yıl 3 ay
  • Burak Kapucu: 12 yıl 1 ay 15 gün
  • Fethi Koyuncu: 8 yıl 3 ay
  • Tansel Aktan: 6 yıl
  • Kanber Keskin, Bayram Ali Aydınlı ve Ertan Yigen: 1 yıl 6 ay 22 gün
  • Yusuf İzzet Savaş, Umutcan Yıldırım, Metehan Oktay ve Muhammed Mustafa Deniz: 1 yıl 15 ay

Firari Serdar Sertçelik de dahil 6 sanığın dosyası ayrıldı ve tutukluluk halleri devam eden sanıklar arasında Ayhan Bora Kaplan, Muhammet Kaplan, Adnan Kaplan ve Fethi Koyuncu bulunuyor.

Tutuklu 13 sanığın tahliyesine karar verildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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