Ayla Algan Vefatının Birinci Yılında Üsküdar'da Anıldı

Ayla Algan Vefatının Birinci Yılında Anıldı

Sinema ve tiyatro dünyasının unutulmaz isimlerinden Ayla Algan, vefatının birinci yılında Üsküdar Belediyesi Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen anma programıyla anıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Üsküdar Belediyesi ve Tiyatro Araştırma Laboratuvarı tarafından organize edilen etkinliğe Algan'ın ailesi, öğrencileri, dostları ve sanat camiasından birçok kişi katıldı.

Sevi Algan: "Annem Hem Arkadaşım Hem Meslektaşım"

Ayla Algan'ın kızı Sevi Algan, annesini çok özlediğini ifade ederek, "Annemi sadece annem olarak değil meslektaşım olarak da görüyorum. O nedenle özlediğimi söylemediğimi fark ettim. Onun mirasını bir yerlere taşımak istiyoruz." dedi.

Algan, ayrıca annesi ile birlikte Beklan Algan ve Erol Keskin tarafından kurulan Tiyatro Araştırma Laboratuvarı'nın arşivinin Kadir Has Üniversitesi'nde açılacağını duyurdu. Projenin başında Zeynep Günsür yer alıyor.

Erol Babaoğlu: "Çok Önemli Bir Performansçıyı Kaybettik"

Ayla Algan'ın damadı Erol Babaoğlu, sanatçının herkese dokunabilen bir insan olduğunu belirterek, "Tiyatroyu bir kitle iletişim aracı olarak düşünürsek bunu en iyi sergileyenlerden birini kaybettik. Ayla Algan çok uzun süre hatırlanacak bir sanatçı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

İşsever: "Sıfır Ego Bir Kadın"

Ayşegül İşsever, Ayla Algan’ın olağanüstü bir kişi olduğunu ifade ederek, "Onunla sohbet ettiğinizde, onun özel bir ruh olduğunu hissediyordunuz. Çağının çok ötesinde bir insandı." şeklinde konuştu.

Anma programında, Şanar Yurdatapan, Zeynep Oral, Nihal Geyran Koldaş ve Garo Mafyan gibi ünlü isimlerin gönderdiği video mesajlar izlendi. Ayrıca, Algan'ın kariyerine dair performansları ve konserlerinden görüntüler de katılımcılarla paylaşıldı.