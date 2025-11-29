Ayvalık'ta Aç Kalan 8 Yaban Domuzu İlçe Merkezine İndi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, kuvvetli yağışların etkili olduğu üçüncü günde aç kalan yaban domuzları ilçe merkezine indi.

Bir aile oldukları gözlenen 8 adet yaban domuzu, Aliçetinkaya Mahallesi Son Durak mevkiinde sokaklarda gezerek yiyecek aradı.

Yaban domuzlarının yiyecek arayışlarını vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti; görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Güvenlik ve Vatandaş Tepkileri

Hayvanlar hiç kimseye zarar vermeden, çöp konteynerlerinin çevresinde ve park halindeki araçların arasında yiyecek aradı. O anlar sosyal medya mecralarında adeta viral oldu.

Bazı vatandaşlar, söz konusu görüntülerin hızla genişleyen inşaat alanlarına yapılan konutlar nedeniyle yaban hayvanlarının yaşam alanlarının insanoğlu tarafından yok edilmesinin bir sonucu olduğunu belirtti.

