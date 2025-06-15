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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Filistin'e Destek Mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Filistin'in taleplerini desteklemeye devam edeceklerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 15.06.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 15.06.2025 16:09
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Filistin'e Destek Mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Filistin'e Destek Mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Filistin’in haklı taleplerini her zaman destekleyeceklerini ve bu desteği sürdüreceklerini ifade etti. Bu açıklama, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan bir duyuruyla kaydedildi.

Aliyev, Filistin’in Azerbaycan’daki yeni büyükelçisi Ahmed Metani ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının önemine vurgu yaptı. Büyükelçi Metani'nin görev süresi boyunca bu ilişkilerin gelişimine tanıklık edeceğine inandığını belirten Aliyev, işbirliğinin daha da güçlendirilmesi için ortak çabaların süreceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı, Azerbaycan'ın Filistin halkının haklı taleplerini desteklediğini ve İsrail-Filistin meselesinin "iki devlet" ilkesi ve Birleşmiş Milletler (BM) kararları çerçevesinde çözümüne her zaman destek verdiğini hatırlattı. Ayrıca, BM Genel Kurulu'ndaki oylamalarda da Filistin’in haklı konusuna destek olduklarını ifade etti.

Filistin'e sağlanan insani yardımlara da değinen Aliyev, bu yardım faaliyetlerinin gelecekte de devam edeceğini belirtti. Filistin'in Bakü Büyükelçiliğinin uzun yıllardır aktif olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Azerbaycan'ın bu süreçteki desteğinin önemini vurguladı.

Azerbaycan’ın İslam dayanışmasını güçlendirmek için her zaman çaba gösterdiğini aktaran Aliyev, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Toplantısı'nın 2026 yılında Azerbaycan'da yapılacağını ve Filistin'in bu toplantıda üst düzeyde temsil edilmesini umduğunu ifade etti.

Büyükelçi Metani ise Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın selamlarını Cumhurbaşkanı Aliyev’e iletti. Aliyev de teşekkür ederek Abbas’a selamlarını iletmesini istedi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sağda), Filistin’in Azerbaycan’daki yeni büyükelçisi Ahmed Metani’nin...

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sağda), Filistin’in Azerbaycan’daki yeni büyükelçisi Ahmed Metani’nin güven mektubunu kabul etti.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sağda), Filistin’in Azerbaycan’daki yeni büyükelçisi Ahmed Metani’nin...

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sağda), Filistin’in Azerbaycan’daki yeni büyükelçisi Ahmed Metani’nin güven mektubunu kabul etti.

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