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Azerbaycan'da 20 Eylül Egemenlik Günü Olarak İlan Edildi

Azerbaycan, 20 Eylül'ü Egemenlik Günü olarak kutlayacak. Kararın arka planında 19 Eylül'deki antiterör operasyonu yatıyor.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 14:55
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 14:55
Azerbaycan'da 20 Eylül Egemenlik Günü Olarak İlan Edildi

Azerbaycan'da Yeni Kutlama: Egemenlik Günü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 20 Eylül'ün ülkesinde "Egemenlik Günü" olarak anılmasına dair resmi bir karar aldı. Bu karar, Azerbaycan ordusunun 19 Eylül 2023 tarihinde başlattığı antiterör operasyonunun bir yıl dönümünde alındı.

Antiterör Operasyonunun Ardından

19 Eylül'de gerçekleştirilen operasyon, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki yasadışı Ermeni silahlı güçlerin silahsızlandırılması ve anayasal düzenin yeniden sağlanması hedefiyle yapılmıştı. Yaklaşık 24 saat süren bu operasyon sonucunda, söz konusu silahlı gruplar silah bırakmak zorunda kaldı ve bölgedeki işgalci yönetim kendini feshetti.

Hedef: Ülke Egemenliği ve Güvenliği

İşgal altında olan Hankendi, Hocalı, Hocavend ve Ağdere şehirlerinin Azerbaycan kontrolüne geçmesiyle birlikte, ülke genelinde egemenlik ve anayasal düzen tam anlamıyla sağlandı. Bu gelişmeler, Azerbaycan'ın ulusal birliğini pekiştirirken, 20 Eylül'ün Egemenlik Günü olarak kutlanması kararı da bu bağlamda büyük bir anlam taşıyor.

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