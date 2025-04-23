Azerbaycan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkusu

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bakü Türk Eğitim Kurumları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla unutulmaz bir kutlama programı gerçekleştirdi. Etkinliğe, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle birlikte birçok davetli katıldı.

Saygı Duruşu ve Marşlar

Programın başında, vatanları için canlarını feda eden şehitler ile devlet büyükleri anısına saygı duruşu gerçekleştirildi. Ardından, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı okundu.

Büyükelçi Akgün'ün Mesajı

Büyükelçi Akgün, konuşmasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yılını ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan’ı büyük bir gururla kutladıklarını ifade etti. Akgün, öğretmenlerin çocuklara sadece bilgi değil, aynı zamanda tarih bilinci ve vatan sevgisi aşılamaları gerektiğini vurgulayarak, çocuklara okuma, araştırma, sevgi ve vatanı koruma konusunda tavsiyelerde bulundu.

Akgün, Türk milletinin egemenliğine ve demokrasisine her zamankinden fazla sahip çıkması gerektiğini belirtirken, 23 Nisan 1920’de Türk milleti tarafından kazanılan bağımsızlığın önemine de değindi. “Türk milleti, bağımsızlığından, özgürlüğünden, milli egemenliğinden hiçbir şart altında vazgeçmeyeceğini dünyaya göstermiştir.” diyerek bu tarihi günün anlamını vurguladı.

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti’nin dirilişinin kanıtı olan bu özel günün, Azerbaycanlı çocuklar için de bayram niteliğinde olduğunu dile getiren Akgün, “Dünyada milli egemenliği en çok bilen halklardan biri Azerbaycanlı kardeşlerimizdir. Karabağ Zaferi ile Azerbaycanlılar, yaklaşık 30 yıllık işgale son vermiş ve milli egemenliklerini yeniden tesis etmiştir.” dedi.

Ödüller ve Eğlenceler

Etkinlik, Bakü Türk Eğitim Kurumları öğrencilerinin müzik ve dans gösterileriyle devam etti. Yarışmalarda başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi. Ayrıca, Büyükelçi Akgün, 23 Nisan vesilesiyle koltuğunu 4. sınıf öğrencisi İsrafil Şahverdiyev’e devretti. Bu anlamlı an, etkinliğin coşkusunu artırdı.

Bakü Türk İlkokulu öğrencileri, Türkiye Diyanet Vakfı Bakü Türk Lisesi ve Azerbaycan Uluslararası Maarif Okulları’ndan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Büyükelçi Akgün'ü makamında ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bakü Türk Eğitim Kurumlarında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Programa, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bakü Türk Eğitim Kurumlarında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Programa, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.