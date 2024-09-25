Azerbaycan, JF-17C Savaş Uçaklarını Teslim Aldı

Azerbaycan, Pakistan ve Çin İşbirliğiyle JF-17C Uçaklarını Aldı

Azerbaycan, Pakistan Havacılık Kompleksi (PAC) ile Çin Chengdu Aircraft Corporation (CAC) tarafından ortaklıkla üretilen JF-17C savaş jetlerini teslim aldı. Bu önemli gelişme, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından duyuruldu.

Uçakların İncelemesi

Bakü'deki Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda gerçekleştirilen teslimat töreninde, Cumhurbaşkanı Aliyev uçakları inceleme fırsatı buldu. Törene Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Pakistanlı üst düzey askeri yetkililer de katıldı.

Teknik Bilgiler Paylaşıldı

Aliyev, JF-17C uçaklarının teknik özellikleri ve operasyonel yetenekleri hakkında PAC ve CAC temsilcileri tarafından kapsamlı bir bilgi aldı. Bu gelişme, Azerbaycan'ın savunma gücünü artırma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Azerbaycan, Pakistan Havacılık Kompleksi (PAC) ve Çin Chengdu Aircraft Corporation (CAC) tarafından ortaklaşa geliştirilen JF-17C savaş uçakları aldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, JF-17C uçaklarını Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda inceledi.

Azerbaycan, Pakistan Havacılık Kompleksi (PAC) ve Çin Chengdu Aircraft Corporation (CAC) tarafından ortaklaşa geliştirilen JF-17C savaş uçakları aldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, JF-17C uçaklarını Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda inceledi.

Azerbaycan, Pakistan Havacılık Kompleksi (PAC) ve Çin Chengdu Aircraft Corporation (CAC) tarafından ortaklaşa geliştirilen JF-17C savaş uçakları aldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, JF-17C uçaklarını Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda inceledi.

Azerbaycan, Pakistan Havacılık Kompleksi (PAC) ve Çin Chengdu Aircraft Corporation (CAC) tarafından ortaklaşa geliştirilen JF-17C savaş uçakları aldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, JF-17C uçaklarını Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda inceledi.

Azerbaycan, Pakistan Havacılık Kompleksi (PAC) ve Çin Chengdu Aircraft Corporation (CAC) tarafından ortaklaşa geliştirilen JF-17C savaş uçakları aldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, JF-17C uçaklarını Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda inceledi.

Azerbaycan, Pakistan Havacılık Kompleksi (PAC) ve Çin Chengdu Aircraft Corporation (CAC) tarafından ortaklaşa geliştirilen JF-17C savaş uçakları aldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, JF-17C uçaklarını Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda inceledi.

Azerbaycan, Pakistan Havacılık Kompleksi (PAC) ve Çin Chengdu Aircraft Corporation (CAC) tarafından ortaklaşa geliştirilen JF-17C savaş uçakları aldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, JF-17C uçaklarını Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda inceledi.

Azerbaycan, Pakistan Havacılık Kompleksi (PAC) ve Çin Chengdu Aircraft Corporation (CAC) tarafından ortaklaşa geliştirilen JF-17C savaş uçakları aldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, JF-17C uçaklarını Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda inceledi.

Azerbaycan, Pakistan Havacılık Kompleksi (PAC) ve Çin Chengdu Aircraft Corporation (CAC) tarafından ortaklaşa geliştirilen JF-17C savaş uçakları aldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, JF-17C uçaklarını Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda inceledi.

Azerbaycan, Pakistan Havacılık Kompleksi (PAC) ve Çin Chengdu Aircraft Corporation (CAC) tarafından ortaklaşa geliştirilen JF-17C savaş uçakları aldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, JF-17C uçaklarını Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda inceledi.

Azerbaycan, Pakistan Havacılık Kompleksi (PAC) ve Çin Chengdu Aircraft Corporation (CAC) tarafından ortaklaşa geliştirilen JF-17C savaş uçakları aldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, JF-17C uçaklarını Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda inceledi.

Azerbaycan, Pakistan Havacılık Kompleksi (PAC) ve Çin Chengdu Aircraft Corporation (CAC) tarafından ortaklaşa geliştirilen JF-17C savaş uçakları aldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, JF-17C uçaklarını Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda inceledi.