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Azerbaycan, TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısını Kınadı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı ve Türkiye'nin yanında olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 18:07
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 18:07
Azerbaycan, TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısını Kınadı

Azerbaycan'dan TUSAŞ Saldırısına Kınama

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle kınadı.

Açıklamada Yer Alan Mesajlar

Bakanlığın X sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Kardeş Türkiye'de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Şirketine yönelik terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Bu hain terör eylemi sonucunda şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyoruz.

Azerbaycan'ın Destek Mesajı

Azerbaycan, her zaman kardeş Türkiye'nin yanında olduğunun altını çizerken, bu tür saldırıların karşısında durmaya devam edeceğini vurguladı.

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