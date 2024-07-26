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Aziza Mustafa Zadeh Harbiye'de Unutulmaz Bir Konser Verdi

Azerbaycanlı sanatçı Aziza Mustafa Zadeh, Harbiye'de caz dolu bir gece yaşattı, oğlu da sahnede yer aldı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 00:05
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 00:20
Aziza Mustafa Zadeh Harbiye'de Unutulmaz Bir Konser Verdi

Azerbaycanlı Şarkıcı Aziza Mustafa Zadeh Harbiye'de Konser Verdi

Azerbaycan'ın uluslararası alanda tanınan sanatçısı Aziza Mustafa Zadeh, "Cazın Prensesi" unvanıyla bilinen piyanist, besteci ve şarkıcı, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluştu.

Renkli Performans ve Özel Repertuvar

Konserde, Musicarium ve Y Kültür Sanat iş birliğiyle düzenlenen show'da sadece piyano performansı sergileyen Zadeh, aynı zamanda caz tarzında Azeri şarkılar da seslendirdi. Zadeh, “Konsere özel bir repertuvar hazırladım; konuşmak yerine müzikle ifade etmeyi tercih ediyorum.” şeklinde konuştu.

Sahnedeki Ziyaretçi: Ramız Han

Konsere damga vuran anlardan biri ise Zadeh’in oğlu Ramız Han'ı sahneye davet etmesi oldu. Annesinin sevilen eserlerini müzikseverler için icra eden Ramız Han, izleyicilerden tam not aldı.

Yağmurlu Havada Hayran Desteği

Yağmurlu bir atmosferde gerçekleşen konser, Zadeh’in hayranları tarafından büyük bir coşkuyla desteklendi. Sanatçı, katalitik ses performansıyla bir kez daha hayranlarını büyülemeyi başardı.

Bir Sanat Hikayesi

Fusion ve caz türündeki eserleri ile dünya çapında tanınan Aziza Mustafa Zadeh, 1991 yılında çıkardığı kendi adını taşıyan ilk albümü ile müzik kariyerine başladı. 1993 yılında “Always” adlı ikinci albümüyle de müzik dünyasında ses getirdi. Zadeh, bir yıl sonra Phono Akademi Ödülü, Echo Müzik Ödülü ve Thelonious Monk Piyano Yarışması'nda birincilik gibi önemli ödüllerin sahibi oldu.

İSTANBUL (AA) - "Cazın prensesi" olarak anılan Azerbaycanlı piyanist, besteci ve şarkıcı Aziza...

İSTANBUL (AA) - "Cazın prensesi" olarak anılan Azerbaycanlı piyanist, besteci ve şarkıcı Aziza Mustafa Zadeh, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluştu.

İSTANBUL (AA) - "Cazın prensesi" olarak anılan Azerbaycanlı piyanist, besteci ve şarkıcı Aziza...

İSTANBUL (AA) - "Cazın prensesi" olarak anılan Azerbaycanlı piyanist, besteci ve şarkıcı Aziza Mustafa Zadeh, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluştu.

İSTANBUL (AA) - "Cazın prensesi" olarak anılan Azerbaycanlı piyanist, besteci ve şarkıcı Aziza...

İSTANBUL (AA) - "Cazın prensesi" olarak anılan Azerbaycanlı piyanist, besteci ve şarkıcı Aziza Mustafa Zadeh, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluştu.

İSTANBUL (AA) - "Cazın prensesi" olarak anılan Azerbaycanlı piyanist, besteci ve şarkıcı Aziza...

İSTANBUL (AA) - "Cazın prensesi" olarak anılan Azerbaycanlı piyanist, besteci ve şarkıcı Aziza Mustafa Zadeh, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluştu.

İSTANBUL (AA) - "Cazın prensesi" olarak anılan Azerbaycanlı piyanist, besteci ve şarkıcı Aziza...

İSTANBUL (AA) - "Cazın prensesi" olarak anılan Azerbaycanlı piyanist, besteci ve şarkıcı Aziza Mustafa Zadeh, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluştu.

İSTANBUL (AA) - "Cazın prensesi" olarak anılan Azerbaycanlı piyanist, besteci ve şarkıcı Aziza...

İSTANBUL (AA) - "Cazın prensesi" olarak anılan Azerbaycanlı piyanist, besteci ve şarkıcı Aziza Mustafa Zadeh, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluştu.

İSTANBUL (AA) - "Cazın prensesi" olarak anılan Azerbaycanlı piyanist, besteci ve şarkıcı Aziza...

İSTANBUL (AA) - "Cazın prensesi" olarak anılan Azerbaycanlı piyanist, besteci ve şarkıcı Aziza Mustafa Zadeh, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluştu.

İSTANBUL (AA) - "Cazın prensesi" olarak anılan Azerbaycanlı piyanist, besteci ve şarkıcı Aziza...

İSTANBUL (AA) - "Cazın prensesi" olarak anılan Azerbaycanlı piyanist, besteci ve şarkıcı Aziza Mustafa Zadeh, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluştu.

İSTANBUL (AA) - "Cazın prensesi" olarak anılan Azerbaycanlı piyanist, besteci ve şarkıcı Aziza...

İSTANBUL (AA) - "Cazın prensesi" olarak anılan Azerbaycanlı piyanist, besteci ve şarkıcı Aziza Mustafa Zadeh, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluştu.

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