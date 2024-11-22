BAE ve ABD, Gazze, Lübnan ve Sudan'daki Gelişmeleri Değerlendirdi

BAE ve ABD, Bölgesel Gelişmeleri Görüşmek Üzere Bir Araya Geldi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Gazze Şeridi, Lübnan ve Sudan'daki son gelişmeleri ele aldı.

Bölgesel İlişkilerin Önemi Vurgulandı

BAE resmi haber ajansı WAM tarafından yayımlanan habere göre, görüşme sırasında iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra orta çıkarları etkileyen çeşitli bölgesel konular da gündeme geldi.

Bu telefon görüşmesi, BAE ve ABD’nin bölgedeki önemli meselelerin çözümü için yakından işbirliği yapma kararlılığını gösteriyor.

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