DOLAR
34,51 -0,11%
EURO
36,16 0,12%
ALTIN
2.956,14 0,11%
BITCOIN
3.383.930,37 0,03%

BAE ve ABD, Gazze, Lübnan ve Sudan'daki Gelişmeleri Değerlendirdi

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile bölgesel gelişmeleri görüştü.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 00:56
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 00:56
BAE ve ABD, Gazze, Lübnan ve Sudan'daki Gelişmeleri Değerlendirdi

BAE ve ABD, Bölgesel Gelişmeleri Görüşmek Üzere Bir Araya Geldi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Gazze Şeridi, Lübnan ve Sudan'daki son gelişmeleri ele aldı.

Bölgesel İlişkilerin Önemi Vurgulandı

BAE resmi haber ajansı WAM tarafından yayımlanan habere göre, görüşme sırasında iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra orta çıkarları etkileyen çeşitli bölgesel konular da gündeme geldi.

Bu telefon görüşmesi, BAE ve ABD’nin bölgedeki önemli meselelerin çözümü için yakından işbirliği yapma kararlılığını gösteriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ'da Şarampole Devrilen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
2
TBMM'de Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ayrımcılıkla Mücadele Komisyonu Kuruldu
3
Son 12 Saatte Gazze'de 112 Filistinli Hayatını Kaybetti
4
Brüksel'de Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı
5
BAE ve ABD, Gazze, Lübnan ve Sudan'daki Gelişmeleri Değerlendirdi
6
ABD Yönetiminin UCM Kararları Arasındaki Çelişki: Putin ve Netanyahu Üzerine Yaklaşımlar
7
Zelenskiy: 'Putin, savaşı büyütmek için ikinci adımı attığını itiraf etti'

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar