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Bafra Ovası Mevsimlik Tarım İşçileri Ücretleri Belirlendi

Bafra'da mevsimlik tarım işçileri için gündelik ücretler, 1300 ve 1500 TL olarak belirlendi. Cezai işlemler uyarısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 19:04
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 19:04
Bafra Ovası Mevsimlik Tarım İşçileri Ücretleri Belirlendi

Samsun'un Bafra ilçesi mevsimlik tarım işçilerinin gündelik ücretlerini belirlemek için önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar başkanlığında düzenlenen Bafra Ovası Zirai Üretim Toplantısı, Hükümet Konağı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantının ardından, Bafra Ziraat Odası'nda muhtarlar ve temsilcilerin katılımıyla yapılan yazılı açıklamada, kırsalda ve ovada çalışacak mevsimlik tarım işçilerinin ücretlerinin belirlendiği duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Bafra Kaymakamlığı öncülüğünde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bafra Ziraat Odası Başkanlığı, Bafra Sebze Üreticileri Birliği, Bafra Hal Derneği Başkanlığı, muhtarlar ve üreticilerin katılımıyla yapılan toplantıda uzlaşma sağlandı" denildi.

Açıklamada, işveren aracıyla gelen işçilerin gündelik ücretinin 1300 TL, servis aracıyla gelen işçilerin ise 1500 TL olarak oy birliğiyle kararlaştırıldığı belirtilerek, alınan kararlara uymayan temsilcilere kaymakamlıkça cezai işlem uygulanacağı vurgulandı. Ayrıca, tüm paydaşların alınan kararlara eksiksiz ve ivedilikle uyması gerektiği ifade edildi.

Toplantıya, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Güreş ve muhtarlar ile temsilciler katıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bu yıl geçerli olacak mevsimlik tarım işçilerinin gündelik ücretleri...

Samsun'un Bafra ilçesinde bu yıl geçerli olacak mevsimlik tarım işçilerinin gündelik ücretleri belirlendi. Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar başkanlığında Hükümet Konağı Salonu'nda Bafra Ovası Zirai Üretim Toplantısı gerçekleştirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde bu yıl geçerli olacak mevsimlik tarım işçilerinin gündelik ücretleri...

Samsun'un Bafra ilçesinde bu yıl geçerli olacak mevsimlik tarım işçilerinin gündelik ücretleri belirlendi. Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar başkanlığında Hükümet Konağı Salonu'nda Bafra Ovası Zirai Üretim Toplantısı gerçekleştirildi.

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