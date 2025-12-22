Bağcılar'a 5 Yıldızlı 'Çok Amaçlı Salon' Geliyor — Tüm Hizmetler Ücretsiz

Bağcılar'a 5 yıldızlı 'Çok Amaçlı Salon' müjdesi

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, ilçeye çok yönlü bir tesis kazandıracaklarını açıkladı. Başkan Yıldız, projeyle ilgili olarak 'Bağcılarımızın ihtiyaçlarını tam anlamıyla giderecek bir yatırıma imza atıyoruz' dedi ve hizmetlerin tamamının ücretsiz olacağını vurguladı.

Projenin yeri ve ölçeği

İsmi 'Çok Amaçlı Salon' olarak belirlenen tesisin Mahmutbey Mahallesi'nde, 2 bin metrekarelik boş bir alana yapılması planlanıyor. Tesis bünyesinde iki büyük salon bulunacak; her biri 861 metrekarelik ve 514'er kişi kapasiteli olacak.

Tesisin kullanım alanları

Salonlar, düğün, taziye, toplantı ve çeşitli organizasyonlar için düzenlenebilecek. Tesis içinde mutfak, gelin odaları, yönetici odası, fuaye alanı ve mescitler yer alacak. Aynı zamanda kadınlar ve gençler için toplantı, etkinlik ve program alanı olarak da hizmet verecek.

Çocuk alanları ve büyük otopark

Ailelerle gelen küçük misafirler için park ve dinlenme alanları planlandı; böylece çocuklar etkinlik sırasında oyun ve eğlence imkanı bulacak. Tesisin kullanışlılığı için 395 araçlık geniş bir otopark da yer alacak ve otoparkın güvenliği ile kontrolleri belediye ekipleri tarafından sağlanacak.

Ücretsiz hizmet ve proje hedefi

Başkan Yıldız, projenin ilçeye kalıcı bir yatırım olarak kazandırılacağını belirterek, 'Aile Yılı' kapsamında gençlerin yuva kurma desteklerinden biri olduğunu, düğün salonu giderlerini azaltarak gençlere katkı sağlayacaklarını söyledi. Yıldız sözlerini, 'Buradaki hizmetlerimizin tamamı ücretsiz olacak. İlçe sakinlerimize şimdiden hayırlı olsun' ifadeleriyle tamamladı.

