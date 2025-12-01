Bağcılar'da lüks düğün konvoyu yolu kapattı

Bağcılar Mahmutbey'de lüks araçlı düğün konvoyu Arnavutköy Yolu'nu kapattı; konvoydakiler yol ortasında halay çekti, polis hakkında işlem başlattı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 11:38


Bağcılar'da lüks düğün konvoyu yolu kapattı

Mahmutbey'de trafiğe halaylı tepki

Bağcılar Mahmutbey Mahallesi, Arnavutköy Yolu üzerinde ilerleyen lüks araçlı düğün konvoyu nedeniyle yol trafiğe kapandı. Konvoydaki bazı sürücüler araçlarını yol ortasında durdurup, müzik eşliğinde halay çekti.

Yolun ortasında yapılan halay nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu; diğer sürücüler korna çalarak duruma tepki gösterdi. Yaşanan anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Görüntülerde, araçların yolu kapattığı, konvoydaki bazı araçların egzozlarını patlatarak çevreye rahatsızlık verdiği ve yol ortasında eğlenmeye devam ettiği anlar yer alıyor.

Olayla ilgili olarak polis ekiplerinin, trafiği tehlikeye düşüren sürücüler hakkında işlem başlattığı öğrenildi.

YOL ORTASINDA DURAKSAYAN ARAÇLAR



CEP TELEFONU KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNDEN HALAY ÇEKEN GRUP

