Bağcılar'da Operasyon: El Bombası ve Silah Ele Geçirildi

Bağcılar'da iş yerine düzenlenen operasyonda el bombası ve silah ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Bağcılar'da yürüttüğü çalışmalar sonucu bir iş yerine düzenlenen operasyonda çok sayıda mühimmat ve para ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Operasyon ve şüpheliler

İlçedeki silah olaylarına karışan kişilere yönelik denetimler sırasında ekipler, Sancaktepe Mahallesi'ndeki bir iş yerinde şüpheli kişiler olduğunu tespit etti. 18 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen operasyonda B.T. (30) ve İ.T. (65) isimli şüpheliler yakalandı.

Ele geçirilenler

İş yerinde büro olarak kullanılan alan ile kuş kümesinde yapılan aramalarda el bombası, otomatik tabanca, ruhsatsız silah, 458 farklı ebatlarda fişek, 6 şarjör ve 1500 dolar ele geçirildi.

Adli süreç

Emniyete götürülen şüphelilere, Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet ve tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak suçlarından işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen İ.T. tutuklanırken, B.T. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.