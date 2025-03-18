Bahçeli'den 18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajı

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Anma Mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Bahçeli, mesajında, "110 yıl önce Çanakkale'yi geçemeyenler, ebediyete kadar Türkiye'yi geçemeyecekler."

Türk Milletinin Birliği Vurgusu

Bahçeli, MHP'nin resmi sosyal medya hesabında paylaştığı mesajda, "Kökeni, mezhebi, meşrebi ve memleketi ne olursa olsun aziz ecdadımız, Türk bayrağının altında toplanarak millet olmaktan kaynaklanan hak ve kazanımlarımızı tarihin derinliklerinde cesaret ve dirayetle nasıl muhafaza etmişse, bugün de aynısının yine tekrarlanabileceğine yürekten inanıyorum." şeklinde belirtmiştir.

Bahçeli, ayrıca Türk milletinin ayrışma, bölünme ve farklılaşma tuzaklarına düşmeyeceğini vurgulayarak, "Türk milleti, ayrışma, bölünme ve farklılaşma tuzaklarına düşmeden, oynanan oyunların farkına vararak dünün muhteşem mücadelelerine sahip çıkacak ve elbette feyz alacaktır."Son olarak, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü kutlayarak, "Bize bu zaferi emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve cephe komutanları olmak üzere, kahraman şehitlerimize, gözü pek neferlerimize Cenabıallah'tan rahmetler diliyor, hepsini minnet ve şükran hislerimle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.