Bahçeli'den 18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 18 Mart Şehitleri Anma Günü vesilesiyle önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 00:35
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 00:35
Bahçeli'den 18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajı

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Anma Mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Bahçeli, mesajında, "110 yıl önce Çanakkale'yi geçemeyenler, ebediyete kadar Türkiye'yi geçemeyecekler."

Türk Milletinin Birliği Vurgusu

Bahçeli, MHP'nin resmi sosyal medya hesabında paylaştığı mesajda, "Kökeni, mezhebi, meşrebi ve memleketi ne olursa olsun aziz ecdadımız, Türk bayrağının altında toplanarak millet olmaktan kaynaklanan hak ve kazanımlarımızı tarihin derinliklerinde cesaret ve dirayetle nasıl muhafaza etmişse, bugün de aynısının yine tekrarlanabileceğine yürekten inanıyorum." şeklinde belirtmiştir.

Bahçeli, ayrıca Türk milletinin ayrışma, bölünme ve farklılaşma tuzaklarına düşmeyeceğini vurgulayarak, "Türk milleti, ayrışma, bölünme ve farklılaşma tuzaklarına düşmeden, oynanan oyunların farkına vararak dünün muhteşem mücadelelerine sahip çıkacak ve elbette feyz alacaktır."Son olarak, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü kutlayarak, "Bize bu zaferi emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve cephe komutanları olmak üzere, kahraman şehitlerimize, gözü pek neferlerimize Cenabıallah'tan rahmetler diliyor, hepsini minnet ve şükran hislerimle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2025'te Hizmete Girecek

Marmaris Belediyesi'nde Eyvah! Maaşlara Dudak Uçuklatan Zam

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinop'ta Elektrik Çarpmasıyla Büyükbaş Hayvan Telef Oldu
2
Ankara'da Macaristan'ın 1848-49 Devrimi Anısına Konser Düzenlendi
3
İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında Ölü Sayısı 112'ye Yükseldi
4
Beyaz Saray, İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında ABD'ye Danıştığını Açıkladı
5
İsrail'in Gazze'deki Saldırıları: 50'den Fazla Filistinli Hayatını Kaybetti
6
Isparta'da Somalili Askerler Arasında Kavga: 24 Yaralı
7
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e Kıbrıs Meselesi İçin Çağrı

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2025'te Hizmete Girecek

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

Eskişehir'den Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

Marmaris Belediyesi'nde Eyvah! Maaşlara Dudak Uçuklatan Zam