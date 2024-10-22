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Bahçeli'den Cumhuriyet'in 101. Yılına Dair Vurucu Mesaj

Bahçeli, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde birlik çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 11:45
Bahçeli'den Cumhuriyet'in 101. Yılına Dair Vurucu Mesaj

Bahçeli'nin Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Devlet Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümü vesilesiyle bir değerlendirmede bulundu. Bahçeli, milletin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümünde milli kucaklaşmayla yeni yüzyılın destanını el ele yazalım. Ayrılmamızı, bölünmemizi bekleyenleri mahv-ı perişan edelim," ifadelerini kullandı.

Birlikte Daha Güçlüyüz

Bahçeli'nin bu çağrısı, Türkiye'nin bağımsızlığı ve bütünlüğü için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Türkiye’nin geleceği için kenetlenme vurgusu, toplumun çeşitli kesimlerinden destek bulması bekleniyor.

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