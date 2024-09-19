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Bahçeli'den Gazilik Unvanı Açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli, gazilik unvanlarının verilmesi gerektiğini belirtti ve gazilerin haklarının korunması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 17:12
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 17:12
Bahçeli'den Gazilik Unvanı Açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Gazilik Açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlenen MYK ve MDK toplantısının ardından basın toplantısı gerçekleştirerek önemli açıklamalarda bulundu.

Gazilik Unvanlarının Verilmesi Gerekiyor

Bahçeli, "Gazilik müessesini daha fazla sorgulatmadan hak sahibi kardeşlerimize unvanlarının verilmesi ve şeref aylıklarının bağlanması TBMM'nin ilk gündem maddeleri arasında yer almalıdır" dedi.

Stratejik Riskler ve Sıcak Gelişmeler

Toplantıda gündemdeki iç ve dış meselelerin detaylı bir şekilde incelendiğini ifade eden Bahçeli, milleti doğrudan etkileyen sıcak gelişmelere dikkat çekti.

Vatan ve Millet Mücadelesi

Bahçeli, "Davamızın bugünkü temsilcileri olarak, hedeflerimizden sapmadan vatan ve millet uğruna mücadelemizi sürdüreceğiz, örnek olacağız" şeklinde konuştu.

Gazilere Kulak Verilmeli

Bahçeli, terörle mücadele sırasında yaralanan ancak "malul gazi" kabul edilmeyen gazilerin sorunlarına dikkat çekerek, "Bu kardeşlerimizin sessiz çığlığı hala dinlenmemiştir" dedi.

Gazilik Unvanı Ayrıcalığı Olmamalı

Bahçeli, "Gaziliğin yüzdesi, oranı, derecesi olamaz, olamalıdır. Gazi olmaları gerekenlerin haklarının tanınması bir zorunluluktur" ifadelerini kullandı.

Ulusal Birlik ve Dayanışma Vurgusu

Milli birliğin ve güvenliğin önemine de vurgu yapan Bahçeli, Türkiye'nin sembolü olan gazilere gereken değer verilmesi gerektiğini belirtti.

Sonuç Olarak

Bahçeli, "Gaziliğin bir adım sonrasının şehadet olduğunu unutmamalıyız. Gazilerimize her koşulda destek vermeye devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başkanlığında parti genel merkezinde yapılan Merkez Yönetim...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başkanlığında parti genel merkezinde yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başkanlığında parti genel merkezinde yapılan Merkez Yönetim...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başkanlığında parti genel merkezinde yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başkanlığında parti genel merkezinde yapılan Merkez Yönetim...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başkanlığında parti genel merkezinde yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başkanlığında parti genel merkezinde yapılan Merkez Yönetim...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başkanlığında parti genel merkezinde yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başkanlığında parti genel merkezinde yapılan Merkez Yönetim...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başkanlığında parti genel merkezinde yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başkanlığında parti genel merkezinde yapılan Merkez Yönetim...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başkanlığında parti genel merkezinde yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

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