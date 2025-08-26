DOLAR
41,02 -0,06%
EURO
47,82 -0,26%
ALTIN
4.452,18 -0,4%
BITCOIN
4.519.594,8 -0,45%

Bahçeli: 'Terörsüz Türkiye' İçin Altın Fırsat Heba Edilmemeli

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye' fırsatının heba edilmemesi ve milletin kardeşlik hissiyatının zedelenmemesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 16:37
Bahçeli: 'Terörsüz Türkiye' İçin Altın Fırsat Heba Edilmemeli

Bahçeli: 'Terörsüz Türkiye' İçin Altın Fırsat Heba Edilmemeli

MHP liderinden birlik ve hassasiyet çağrısı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, ülke gündemine ilişkin açıklamasında birlik ve kardeşlik vurgusu yaptı.

(Terörsüz Türkiye)Önümüzdeki altın fırsat heba edilmemeli, coğrafyayı vatan yapan millet çatısı altındaki kardeşlik hissiyat ve hususiyeti zedelenmemeli

Bahçeli, sözlerinde "Terörsüz Türkiye" hedefine dikkat çekerek, bu dönemin değerlendirilmesinin önemine işaret etti ve toplumdaki birlik duygusunun korunması gerektiğini belirtti.

Vurgu yapılan nokta, hem güvenlik alanındaki kazanımların korunması hem de milletin ortak değerleriyle örülü ilişki ve dayanışma duygusunun zarar görmemesidir.

İLGİLİ HABERLER

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Murat Emir: TBMM Gazze'deki Kıtlık İçin Olağanüstü Toplanmalı
2
Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı
3
İsrail Ordusu El Halil ve Ramallah'a Eş Zamanlı Baskın Düzenledi
4
Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun
5
Danimarka'da 8 bin 500 yıl önce sulara gömülen antik kıyı yerleşimi bulundu
6
KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?
7
Muhammed Şalan Han Yunus’ta öldürüldü — Eşi: Çocukları için hayatını feda etti

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025