Bahçeli: 'Terörsüz Türkiye' İçin Altın Fırsat Heba Edilmemeli

MHP liderinden birlik ve hassasiyet çağrısı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, ülke gündemine ilişkin açıklamasında birlik ve kardeşlik vurgusu yaptı.

(Terörsüz Türkiye)Önümüzdeki altın fırsat heba edilmemeli, coğrafyayı vatan yapan millet çatısı altındaki kardeşlik hissiyat ve hususiyeti zedelenmemeli

Bahçeli, sözlerinde "Terörsüz Türkiye" hedefine dikkat çekerek, bu dönemin değerlendirilmesinin önemine işaret etti ve toplumdaki birlik duygusunun korunması gerektiğini belirtti.

Vurgu yapılan nokta, hem güvenlik alanındaki kazanımların korunması hem de milletin ortak değerleriyle örülü ilişki ve dayanışma duygusunun zarar görmemesidir.