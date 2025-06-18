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Bahçelievler'de 1.4 Milyon Lira Değerindeki Çanta Gasbedildi: 4 Zanlı Tutuklandı

Bahçelievler'de kuyumcunun çantasının gasbedilmesi olayıyla ilgili 4 zanlı tutuklandı. Olayın detayları ve güvenlik kamerası görüntüleri dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 13:00
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 13:00
Bahçelievler'de 1.4 Milyon Lira Değerindeki Çanta Gasbedildi: 4 Zanlı Tutuklandı

Bahçelievler'de bir kuyumcunun 1 milyon 400 bin lira değerindeki çantasının gasbedilmesine ilişkin 4 şüpheli tutuklandı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 31 Mayıs'ta Yenibosna Mahallesi 29 Ekim Caddesi ile Değirmendere Caddesi'nin bağlantı noktasında gerçekleşen olayla ilgili çalışma başlattı.

Kuyumcu H.A, polis ekiplerine verdiği ifadesinde, altın ve döviz almak üzere saat 12.30 sıralarında çantasıyla Kuyumcukent'e gittiğini, burada 2 kasklı şüphelinin silah zoruyla çantayı alarak olay yerinden kaçtığını bildirdi.

Olay sonrası, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, zanlıların kaçış güzergahını tespit etti ve Bağcılar'da belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, gasp eylemini gerçekleştiren H.Ç. (21) ve B.B. (23) ile onlara yardım ettiği öne sürülen D.G. (51) ve C.G. (28) gözaltına alındı.

Yapılan araştırmalar sonucunda şüphelilerden H.Ç.'nin çeşitli suçlardan 5, B.B.'nin ise 8 suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiği ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandıkları bildirildi.

Öte yandan, kasklı şüphelilerin olay sonrası motosikletle, daha sonra ise yaya olarak kaçtığı, bu anların güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği öğrenildi.

Bahçelievler'de bir kuyumcunun içinde 1 milyon 400 bin lira bulunan çantasının gasbedilmesine...

Bahçelievler'de bir kuyumcunun içinde 1 milyon 400 bin lira bulunan çantasının gasbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

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