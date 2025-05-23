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Bahçelievler'de 5 Suçlu Operasyonda Yakalandı

Bahçelievler'de aranan 5 şüphelinin saklandığı evde düzenlenen operasyonla yakalandı. Polis, 1 tabanca ve uyuşturucu ele geçirdi.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 11:03
Bahçelievler'de 5 Suçlu Operasyonda Yakalandı

Bahçelievler'de, çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Mayıs tarihinde Zafer Mahallesi'nde, suç geçmişi olan kişilerin bir evde saklandığı bilgisini elde etti.

Polis, operasyona başladığında, şüphelilerin çatı katına kaçmasına rağmen E.A. (17), F.P. (24), Ş.A. (23), M.A. (20) ve H.E.A. (17) yakalandı. Dairede yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, fişekler, bir miktar uyuşturucu, 7 cep telefonu ve parasal nakit olarak 7 bin 655 lira ile 3 bin 100 avro ele geçirildi.

Şüphelilerin sazlandığı çatı katına kaçmış olmalarından endişelenen polis, binanın diğer bölümlerinde de incelemelerde bulundu. Bu aramada, başka bir dairenin bacasından içeri atılmış uzun namlulu AK-47 silahı, bir şarjör ve balistik yelek bulundu.

Bazı şüphelilerin geçmişi dikkat çekici: Ş.A., yaralama, yağma, hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti gibi suçlardan birçok kaydı olduğu ve ruhsatsız silah bulundurma suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Ayrıca, Ş.A., E.A. ve F.P., 20 Nisan'da Şirinevler Mahallesi'nde bir kurşunlama olayına karıştıkları belirlendi.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

Bahçelievler'de çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli, saklandıkları eve düzenlenen operasyonla...

Bahçelievler'de çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli, saklandıkları eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin saklandığı dairede yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 1 şarjör ile fişekler, bir miktar uyuşturucu, 7 cep telefonu, 7 bin 655 lira ve 3 bin 100 avro ele geçirildi.

Bahçelievler'de çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli, saklandıkları eve düzenlenen operasyonla...

Bahçelievler'de çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli, saklandıkları eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin saklandığı dairede yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 1 şarjör ile fişekler, bir miktar uyuşturucu, 7 cep telefonu, 7 bin 655 lira ve 3 bin 100 avro ele geçirildi.

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