Bahçelievler'de Kontrolünü Kaybeden Sürücü Çok Sayıda Araca Çarpıp Boşluğa Düştü

Bahçelievler'de Kontrol Kaybı Sonrası Zincirleme Kaza

Olayın Özeti

Bahçelievler'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kontrolden çıkarak çok sayıda araca çarptı ve ardından bir boşluğa düştü. Olay yerinden gelen ilk bilgiler, kazanın zincirleme etkiye sahip olduğunu gösteriyor.

Kurtarma Çalışmaları

Olay sonrası sürücüyü kurtarma çalışması devam ediyor. Ekiplerin bulunduğu alanda müdahale sürerken, bölgedeki trafik akışı ve güvenlik önlemleri de yetkililerce sağlanıyor.

Gelişmeler geldikçe haberimiz güncellenecektir.

