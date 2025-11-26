Bahçesaray'da Kalp Krizi: 65 Yaşındaki Hasta Helikopterle Van'a Sevk Edildi

Bahçesaray'da Non-STEMI tanılı 65 yaşındaki T.S., helikopter ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 20:10
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 20:10
Bahçesaray'da kalp krizi geçiren hasta helikopter ambulansla Van'a sevk edildi

Olayın detayları

Van’ın Bahçesaray ilçesinde göğüs ağrısı şikayetiyle Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne başvuran 65 yaşındaki T.S.'ye yapılan tetkiklerde Non-STEMI tanısı konuldu.

İleri tedavi gereksinimi nedeniyle 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi bölgeye helikopter ambulans yönlendirdi. Helikopter, hastane bahçesine iniş yaptı ve sağlık ekiplerinin koordineli çalışmasıyla T.S. alınarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

