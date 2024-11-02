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Bakan Aşkın Bak, Jokeyleri Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, önemli yarışlarda başarılı olan jokeyleri kutladı.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 17:22
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 17:22
Bakan Aşkın Bak, Jokeyleri Tebrik Etti

Bakan Aşkın Bak'ın Tebrikleri

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara'da gerçekleştirilen 86. Cumhurbaşkanlığı Koşusu ve 44. Cumhuriyet Koşusu'nu kazanan jokeyleri kutladı. Bu sene 101. yılı kutlanan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu şerefine düzenlenen yarışlarda elde edilen başarılar dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nda Başarı

86. Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nu kazanan Akın Sözen, "Dragon Flame" isimli ata bindi. Bakan Bak, Sözen'in yanı sıra atın sahibi Emrah Agun’u da tebrik etti.

Cumhuriyet Koşusu'nda Zafer

44. Cumhuriyet Koşusu'nun galibi ise Ahmet Çelik oldu. Çelik'in bindiği at "Deniz Efe" ile elde ettiği başarı için de Arif Çelik, Bakan Bak tarafından tebrik edildi.

Başarıların Devamını Diliyorum

Bakan Bak yaptığı açıklamada, yarışlara katılan tüm jokeyleri kutlayarak, Akın Sözen ve Ahmet Çelik'in başarılarının artarak devam etmesini temenni etti.

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