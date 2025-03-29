Bakan Bak'tan Kaan Ege Baran İçin Taziye Mesajı

Bakan Bak'tan Taziye Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sapanca Gölü'nde antrenman yaptığı sırada şiddetli rüzgar nedeniyle kanonun devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Kaan Ege Baran için bir taziye mesajı yayımladı.

Acı Haberi Derin Üzüntüyle Karşıladım

Bakan Bak, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Sapanca Gölü'nde antrenman yaptığı sırada meydana gelen şiddetli rüzgar sonucu kanosu devrilerek kaybolan Kaan Ege Baran evladımızın, yapılan arama çalışmaları neticesinde cansız bedenine ulaşıldığı haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Sakarya Gençlik Merkezi Spor Kulübümüzün 15 yaşındaki genç sporcusuna Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum."

Geçmiş Olsun Dilekleri

Aynı kazada yaralanan sporculara ve Sakarya Gençlik Merkezi Spor Kulübü'ne de "Geçmiş olsun" dileklerini ileten Bakan Bak, bu üzücü olayın ardından spor camiasının acısını paylaştığını ifade etti.