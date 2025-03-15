Bakan Bayraktar'dan Zonguldak'ta Enerji Çalışanlarına İftar ve Yeni İstihdam Müjdesi

Bakan Bayraktar, Enerji Çalışanlarıyla İftarda Bir Araya Geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Zonguldak'taki iftar programında enerji çalışanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) işçi alımına dair yeni bir istihdam programı üzerinde çalışıldığını duyurdu. Bayraktar, "İnşallah Zonguldak'ımıza, TTK'ye yeni bir istihdam programını Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacaktır," dedi.

Zonguldak'ın Enerji Başkenti Rolü

Bakan Bayraktar, Zonguldak'ın 150 yıldır taş kömürü ile enerjinin başkenti olduğunu belirterek, Filyos'un Karadeniz gazı ile Türkiye'nin en önemli yerlerinden biri haline geldiğini ifade etti. "Bugün Türkiye'nin doğal gaz ihtiyacının büyük bir kısmını kendi gazımızla karşılıyoruz," diyen Bayraktar, Zonguldak'a özel bir görevle geldiklerini vurguladı.

7/24 Enerji Hizmeti Vurgusu

Bakan, 85 milyon insana hizmet etmek için gece gündüz çalışan bir ekip olduklarını belirtti. "Enerji, ne zaman yok olursa o zaman değerini anlıyoruz. Biz bu hizmet yolculuğunda halkımıza kesintisiz, kaliteli enerji sunmaya devam edeceğiz," şeklinde konuştu.

TTK ve Yerli Kömür Üretimi Başarıları

Bayraktar, 2023 yılı itibarıyla 2 bin personel alımının gerçekleştiğini vurgulayarak, yeni istihdam programının müjdesini yeniledi. "Yerli kömür üretimini artırmak, dışa bağımlılığımızı azaltmak için önemli adımlar atıyoruz," dedi.

Enerji Bağımsızlığı ve Yeni Projeler

Bakan, Türkiye'nin enerji bağımsızlığının, yerli doğal gaz ve petrol üretimi ile sağlanacağını belirterek, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi. Bayraktar, "Gabar'da 78 bin varil petrol üretiyoruz. Türkiye'de petrol ve doğal gaz üretiminde üst seviye hedefliyoruz," şeklinde konuştu.

Vali Hacıbektaşoğlu'ndan Destek

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Bakan Bayraktar'ın her daim yanında olduğunu belirtirken, Zonguldak'ın Türkiye'nin kalkınmasında önemli bir rol oynadığını vurguladı. İftara, AK Parti Zonguldak milletvekilleri, Bakan Yardımcısı ve birçok sektör temsilcisi katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Zonguldak Polisevi'nde düzenlenen iftar programında enerji çalışanlarıyla bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Zonguldak Polisevi'nde düzenlenen iftar programında enerji çalışanlarıyla bir araya geldi.