Bakan Bayraktar, Erzincan'da Gençlerle Basketbol Oynadı

Bayraktar Gençlerle Basketbol Maçında Buluştu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'da gençlerle basketbol maçı yaparak sporun önemine vurgu yaptı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi’nde öğrencilerle bir araya gelen Bakan Bayraktar, burada gençlerle etkileşimde bulundu.

Değer Erzincan Ticaret Spor Kulübü Ziyareti

Öğrencilerle basketbol maçına geçmeden önce, Değer Erzincan Ticaret Spor Kulübü’nü ziyaret eden Bayraktar, sporcularla masa tenisi oynadı ve onlarla samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Gençlere spor hayatlarında başarılar dileyen Bakan, destekleyici bir yaklaşım sergiledi.

Basketbol Maçında Coşku Hakim

Bakan Bayraktar, daha sonra Millet Bahçesi arkasındaki alanda gençlerle birlikte basketbol maçı yaptı. Müsabakayı izleyen vatandaşlar, zaman zaman Bayraktar’a ve diğer sporculara alkışlarla destek verdi.

Hatıra Fotografi

Bu keyifli etkinliğin ardından Bayraktar, gençlerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek bu özel anı ölümsüzleştirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'da gençlerle basketbol maçı yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'da gençlerle basketbol maçı yaptı.