Bakan Bayraktar Gabar'da 73 Kadın Mühendisle Buluştu

Bakan Bayraktar Gabar'da 73 kadın mühendisle bir araya geldi

Şırnak Gabar Dağı'ndaki Şehit Esma Çevik-1 üretim kuyusunda söyleşi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol üretim sahasında düzenlenen "Türkiye'nin Mühendis Kadınları Gabar Buluşması" söyleşisine katıldı.

Bakan Bayraktar, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan öncülüğünde Türkiye'nin farklı illerinden gelen 73 kadın mühendis ile Gabar'daki Şehit Esma Çevik-1 üretim kuyusunda buluştu. Etkinlikte kadın mühendislerle sohbet eden Bayraktar, ardından söyleşiye katılarak sektörle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bayraktar konuşmasında yaptıkları işi ülkenin milli güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini vurguladı. Enerjisiz bir hayatın düşünülemeyeceğini belirten Bakan şu ifadeleri kullandı: "Bazen bize diyorlar ki, 'Bu işi biraz abartmıyor musunuz?' Hayır abartmıyoruz. Buradaki mühendis arkadaşlarımız bizi çok daha iyi anlayacaklardır. Enerjisiz bir hayat düşünmek mümkün değil. Ülkemizin de enerji ihtiyacı her geçen yıl artıyor."

Petrol ve doğal gaz çalışmalarına ilişkin bilgiler paylaşan Bayraktar, kararlılık, azim ve inançla bu çalışmaların neticelerinin alınmaya başlandığını aktardı. Etkinlik sonunda kadın mühendislerin sorularını da yanıtladı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ise Türkiye'nin farklı illerinden gelen kadın mühendislerle bir araya geldiklerini, aralarında Gabar'da görev yapan mühendislerin de bulunduğunu ve hepsiyle gurur duyduklarını söyledi. Ercan, Bakan Bayraktar'a kadınlara verdiği destek için teşekkür etti ve Gabar'daki kadınların ve çocukların sesinin yükselmesinin herkes için ayrı bir anlam taşıdığını belirtti.

