Bakan Bayraktar Gabar'da 73 Kadın Mühendisle Buluştu

Bakan Alparslan Bayraktar, Şırnak Gabar Dağı'nda düzenlenen 'Türkiye'nin Mühendis Kadınları Gabar Buluşması'nda 73 kadın mühendisle bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 18:16
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 18:16
Bakan Bayraktar Gabar'da 73 Kadın Mühendisle Buluştu

Bakan Bayraktar Gabar'da 73 kadın mühendisle bir araya geldi

Şırnak Gabar Dağı'ndaki Şehit Esma Çevik-1 üretim kuyusunda söyleşi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol üretim sahasında düzenlenen "Türkiye'nin Mühendis Kadınları Gabar Buluşması" söyleşisine katıldı.

Bakan Bayraktar, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan öncülüğünde Türkiye'nin farklı illerinden gelen 73 kadın mühendis ile Gabar'daki Şehit Esma Çevik-1 üretim kuyusunda buluştu. Etkinlikte kadın mühendislerle sohbet eden Bayraktar, ardından söyleşiye katılarak sektörle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bayraktar konuşmasında yaptıkları işi ülkenin milli güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini vurguladı. Enerjisiz bir hayatın düşünülemeyeceğini belirten Bakan şu ifadeleri kullandı: "Bazen bize diyorlar ki, 'Bu işi biraz abartmıyor musunuz?' Hayır abartmıyoruz. Buradaki mühendis arkadaşlarımız bizi çok daha iyi anlayacaklardır. Enerjisiz bir hayat düşünmek mümkün değil. Ülkemizin de enerji ihtiyacı her geçen yıl artıyor."

Petrol ve doğal gaz çalışmalarına ilişkin bilgiler paylaşan Bayraktar, kararlılık, azim ve inançla bu çalışmaların neticelerinin alınmaya başlandığını aktardı. Etkinlik sonunda kadın mühendislerin sorularını da yanıtladı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ise Türkiye'nin farklı illerinden gelen kadın mühendislerle bir araya geldiklerini, aralarında Gabar'da görev yapan mühendislerin de bulunduğunu ve hepsiyle gurur duyduklarını söyledi. Ercan, Bakan Bayraktar'a kadınlara verdiği destek için teşekkür etti ve Gabar'daki kadınların ve çocukların sesinin yükselmesinin herkes için ayrı bir anlam taşıdığını belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol üretim...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol üretim sahasında "Türkiye'nin Mühendis Kadınları Gabar Buluşması" söyleşisine katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol üretim...

İLGİLİ HABERLER

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amasya Gümüşhacıköy'de Kamyonla Çarpışan Araçta 4 Kişi Öldü
2
Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi: Yardım ve Yargılama Talepleri
3
SOLOTÜRK Kayseri'de Nefes Kesen Gösteri Uçuşu
4
İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor
5
İBB Şehir Tiyatroları Sezon Açılışını Gazze'de Öldürülen Çocuklara İthaf Etti
6
Kurtulmuş: 67 Öncesi Sınırlarda Egemen Filistin Devleti Orta Doğu Barışının Kapısı
7
Konya'da Ehliyetsiz Sürücü Drone ile Eş Değiştirirken Yakalandı

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)