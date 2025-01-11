Bakan Bayraktar: Türkiye Enerjide Bağımsızlık İçin Çalışmalara Devam Edecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Sivas 8. Olağan İl Kongresi'nde Konuştu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Sivas 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Hedefimiz, Kızılelmamız Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmaktır. Biz bu uğurda büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Suriye'nin Yeniden İmarı İçin Destek Vurgusu

Bayraktar, Suriye'nin yeniden ayağa kalkması için Türkiye'nin önemli bir rol oynayacağını belirterek, "Suriye'nin tekrar ayağa kalkması ve Türkiye'de yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin tekrar evlerine, yuvalarına, memleketlerine dönebilmeleri için oranın tekrar imarı noktasında üzerimize düşeni inşallah yapacağız" diye konuştu.

Türkiye'nin Enerji İhtiyaçları ve Hedefler

Bayraktar, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığının sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Her gün 1 milyon varil petrole, 140 milyon metreküp doğal gaza ihtiyacımız var. 1 milyar kilovatsaat elektrik üretmemiz lazım" dedi.

Somali'de Petrol Arayışları

Bayraktar, Türkiye'nin Mavi Vatan'ın ötesinde Somali'nin denizlerinde petrol arayışında bulunduğunu ifade ederek, "Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimizi Cumhurbaşkanı'mızla Somali'ye yolcu ettik. Türkiye, dünya sırtını Somali'ye dönerken oraya sahip çıkan tek ülke oldu" dedi.

Nükleer Enerji Hedefleri

70 yıllık nükleer enerji hayalini gerçeğe dönüştürmek için çalıştıklarını kaydeden Bayraktar, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali 2025 yılında elektrik üretmeye başlayacak. Türkiye’nin güneş ve rüzgardan ürettiği enerji miktarı ise günden güne artıyor" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Dış Politika Vurgusu

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin komşu ülkelerdeki istikrarın kendi güvenliği için kritik öneme sahip olduğunu ve bu konuda üstlerine düşeni yapacaklarını belirtti. "Türkiye, Suriye'nin imarı için uluslararası destekle hareket edecek" dedi.

AK Parti'nin Birlik Ve Beraberlik Mesajı

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kongrede birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Her nerede neye ihtiyaç varsa omuz vereceğiz. Herkese ihtiyacımız var" dedi.

Bakan Bayraktar, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'i de makamında ziyaret ettikten sonra kentten ayrıldı. Kongreye, AK Parti Sivas milletvekilleri ile beraber çok sayıda partili katıldı.

AK Parti Sivas 8. Olağan İl Kongresi, 4 Eylül Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler (sağ 6) ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağ 5), kongreye katıldı.

AK Parti Sivas 8. Olağan İl Kongresi, 4 Eylül Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler (sağ 6) ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağ 5), kongreye katıldı.