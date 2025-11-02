Bakan Ersoy, Büyük Mısır Müzesi Açılışına Katıldı

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye adına Büyük Mısır Müzesi açılış törenine katıldı; müzeyi 'Dördüncü Piramit' olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 02.11.2025 20:28
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 20:28
Türkiye adına resmi katılım

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye adına, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Büyük Mısır Müzesi açılış törenine katıldı.

Bakan Ersoy, açılışa ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Tutankhamun'un hazineleri ve Firavun Khufu'nun güneş teknesi dahil olmak üzere Antik Mısır uygarlığının önemli eserlerinin sergilendiği 'Dördüncü Piramit' olarak anılan bu müze, insanlık tarihine ışık tutan değerli bir kültürel girişimdir. Kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması yönünde atılan her adımın, ülkelerimiz arasındaki dostluğu ve kültürel işbirliğini güçlendirdiğine inanıyorum."

