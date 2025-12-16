Bakan Ersoy: Şimdi sıra Troya’da — Troya Sergisi 2026'da Kolezyum'da

Bakan Ersoy: Şimdi sıra Troya’da

Troya Sergisi 2026'da Roma Kolezyum Arkeopark Alanı'nda sanatseverlerle buluşacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin kültürel mirasını dünyaya taşıma hedefinin yeni adımını duyurdu. Daha önce Kolezyum'da sergilenen Göbeklitepe ve Magna Mater projelerinin ardından, bu kez Troya temalı kapsamlı bir sergi Roma'ya taşınıyor.

Serginin 2026 yılında Roma'daki Kolezyum Arkeopark Alanı'nda düzenlenmesi planlanıyor. Proje, Türkiye ile İtalya arasındaki kültürel iş birliğinin güçlendiğini gösteren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Sergi hazırlıkları ve iş birliği

Sergiye ilişkin karar, Eylül ayında Roma'da ve Aralık ayında Ankara'da gerçekleştirilen ikili görüşmeler sonucunda netleşti. Sürecin somut adımı olarak 11 Aralık'ta karşılıklı niyet beyanı imzalandı. Sergide, başta Troya Müzesi olmak üzere Türkiye ve İtalya'daki müzelerin koleksiyonlarından seçilecek eserler sergilenecek ve Troya'nın çok katmanlı tarihi uluslararası izleyicilerle buluşturulacak.

Troya Operası sahne sanatlarıyla eşlik edecek

Sergi programı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Troya Operası ile tamamlanacak. Opera, Troya anlatısını sahne sanatları aracılığıyla Roma'da uluslararası izleyiciyle buluşturacak.

Mehmet Nuri Ersoy gelişmeyi sosyal medya hesaplarından şu sözlerle paylaştı: "Türkiye’nin eşsiz kültürel mirasını bir kez daha Antik Roma’nın kalbi Kolezyum’a taşıyoruz, şimdi sıra Troya’da. Dünya Mirası Troya, 2026 yılında Roma’daki Kolezyum Arkeopark Alanı’nda sanatseverlerle buluşacak. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz ‘Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi’ ve bu yılki ‘Magna Mater’ sergilerinin ardından Kolezyum’da şimdi de Troya temalı bir serginin düzenlenmesi kararlaştırıldı. Eylül ayında Roma’da, bu ay ise Ankara’da yürüttüğümüz ikili görüşmelerin somut sonucu olarak 11 Aralık’ta karşılıklı niyet beyanına imza attık. Başta Troya Müzesi olmak üzere Türkiye ve İtalya müzelerinin koleksiyonlarından seçilecek eserlerle hazırlanacak bu sergiyi Bakanlığımız Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün hazırladığı Troya Operası ile de taçlandırılacağız. Troya anlatısı, bu kez sahne sanatları aracılığıyla Roma’da uluslararası izleyiciyle buluşacak."

Türkiye'nin kültürel mirasını uluslararası platformlarda görünür kılma çabası, Kolezyum'daki bu yeni sergiyle sürdürülüyor ve Troya'nın zengin tarihi dünya sahnesine taşınıyor.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, "TÜRKİYE'NİN EŞSİZ KÜLTÜREL MİRASINI BİR KEZ DAHA ANTİK ROMA'NIN KALBİ KOLEZYUM'A TAŞIYORUZ, ŞİMDİ SIRA TROYA'DA" DEDİ.