Bakan Ersoy ve Santanche Roma'da Turizm İşbirliği Görüşmesi Düzenledi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İtalya'nın Roma kentinde İtalya Turizm Bakanı Daniela Santanche ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Roma'nın ikonik yapısı Kolezyum'da Ekim 2024'te açılan "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" sergisine gelen Bakan Ersoy, sabah saatlerinde Santanche ile bir araya geldi.

AA muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, iki bakanın görüşmesinde turizm alanındaki işbirliği ve bunun güçlendirilmesi, atılacak ortak adımlar üzerinde duruldu. Ayrıca, ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi amacıyla, her iki bakanlıktan birer yetkilinin görevlendirilmesi kararlaştırıldı.

Ersoy'un İtalyan Bakan'ı Türkiye'ye davet ettiği de öğrenildi. Bakan, bu akşam Kolezyum'daki sergiyi tekrar ziyaret edecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (solda), İtalya Turizm Bakanı Daniela Santanche (sağda) ile Roma'da görüştü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (solda), İtalya Turizm Bakanı Daniela Santanche (sağda) ile Roma'da görüştü.