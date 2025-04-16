DOLAR
38,13 -0,02%
EURO
43,61 -1,32%
ALTIN
4.056,92 -2,64%
BITCOIN
3.227.484,26 -0,94%

Bakan Ersoy ve Santanche Roma'da Turizm İşbirliği Görüşmesi Düzenledi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İtalya'da Santanche ile turizm işbirliği ve gelecek projeleri hakkında görüştü.

Yayın Tarihi: 16.04.2025 16:20
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 16:20
Bakan Ersoy ve Santanche Roma'da Turizm İşbirliği Görüşmesi Düzenledi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İtalya'nın Roma kentinde İtalya Turizm Bakanı Daniela Santanche ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Roma'nın ikonik yapısı Kolezyum'da Ekim 2024'te açılan "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" sergisine gelen Bakan Ersoy, sabah saatlerinde Santanche ile bir araya geldi.

AA muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, iki bakanın görüşmesinde turizm alanındaki işbirliği ve bunun güçlendirilmesi, atılacak ortak adımlar üzerinde duruldu. Ayrıca, ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi amacıyla, her iki bakanlıktan birer yetkilinin görevlendirilmesi kararlaştırıldı.

Ersoy'un İtalyan Bakan'ı Türkiye'ye davet ettiği de öğrenildi. Bakan, bu akşam Kolezyum'daki sergiyi tekrar ziyaret edecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (solda), İtalya Turizm Bakanı Daniela Santanche (sağda)...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (solda), İtalya Turizm Bakanı Daniela Santanche (sağda) ile Roma'da görüştü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (solda), İtalya Turizm Bakanı Daniela Santanche (sağda)...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (solda), İtalya Turizm Bakanı Daniela Santanche (sağda) ile Roma'da görüştü.

İLGİLİ HABERLER

Bolu'da Su Faturaları Evin Değerine Göre Belirleniyor

Elazığ'da Alışveriş Merkezi Otoparkında Engerek Yılanı Panik Yarattı

Adana'da Yaz Boyunca Ücretsiz Yüzme Kursu Müjdesi!

Eskişehir'den Çığır Açan 'Sahipsiz Köpek' Kararı: Yeni Dönem Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AK Parti'den AYM Hükmüne Tepki: 'Korsan Eylem'
2
Marmara Denizi'nde Müsilaj Durumu Yerinde İncelendi
3
Kütahya'da Traktör Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
4
TİKA ve EGM, Kosovalı Polislere VIP Koruma Eğitimi Verdi
5
Adana'da Kaybolan 7 Yaşındaki Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
6
Ankara Batı Adliyesi'nde Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı
7
Uyuşturucu Çeteleri Çökertildi: 'Orkinos-Bulut' Operasyonu ile 234 Şahıs Gözaltında

Eskişehir'den Çığır Açan 'Sahipsiz Köpek' Kararı: Yeni Dönem Başlıyor

Adana'da Yaz Boyunca Ücretsiz Yüzme Kursu Müjdesi!

22 Nisan Tatil mi? 23 Nisan'da Resmi Tatil Detayları Açıklandı!

Emekliler için Cennet: Giresun, Rize ve Artvin Emekli Şehri Oluyor

2025 Lyrid Göktaşı Yağmuru: Büyüleyici Işık Gösterisi Geri Dönüyor!

Bolu'da Su Faturaları Evin Değerine Göre Belirleniyor

Elazığ'da Alışveriş Merkezi Otoparkında Engerek Yılanı Panik Yarattı

21 Mart Nevruz Bayramı Resmi Tatil Oluyor!

Düzce'de 65 Yaş Üstüne Su Faturasında Yüzde 20 İndirim Müjdesi

MGM'den Yaz Mevsimi için Şok Uyarı: Zorlu Günler Kapıda!

15 Nisan Kar Yağışı: Hangi İllerde Etkili Olacak?

PTTCell'den Nisan Ayı İndirimleri: Faturalar Yüzde 50 Düşecek!