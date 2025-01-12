Bakan Ersoy, Venezuela Ziyaretini Değerlendirdi: Kültür ve Turizm İşbirliği Güçleniyor

Bakan Ersoy, Venezuela'da önemli temaslarda bulunarak, iki ülke arasındaki kültür ve turizm işbirliğini güçlendirecek adımlar attıklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 14:06
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 14:06
Bakan Ersoy, Venezuela Ziyaretini Değerlendirdi: Kültür ve Turizm İşbirliği Güçleniyor

Bakan Ersoy, Venezuela Ziyaretini Değerlendirdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Venezuela ziyareti sırasında yaptığı önemli görüşmelere dair bilgi verdi. Ersoy, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile gerçekleştirdiği görüşmelerle iki ülke arasındaki kültürel ve turizm ilişkilerinin daha ileri taşınması adına somut adımlar atıldığını belirtti.

İşbirliği İçin Ortak Projeler

Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Ersoy, Maduro'nun yemin törenine katılmak üzere gittiği Venezuela'da işbirliğini güçlendirecek projelerin ele alındığını ifade etti. Ersoy, "Görüşmelerimizde iki ülkenin ortak projeler geliştirmesi konusunda mutabık kaldık" dedi.

Ersoy, ayrıca Maduro'nun en kısa sürede Türkiye'yi ziyaret edeceğini ve bunun kültür ve turizm alanındaki işbirliğinin önümüzdeki dönemde artacağını vurguladığını belirtti.

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