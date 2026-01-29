Bakan Fidan, ABD Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ı Ankara’da Kabul Etti
Ankara'da gerçekleşen resmi görüşme
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir araya geldi.
Görüşme Ankara’da gerçekleştirildi.
Yetkililer, kabulün Tom Barrack’ın ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi sıfatıyla yapıldığını belirtti.
