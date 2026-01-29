Bakan Fidan, ABD Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ı Ankara’da Kabul Etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ı Ankara’da kabul etti.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 12:24
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 12:25
Ankara'da gerçekleşen resmi görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir araya geldi.

Görüşme Ankara’da gerçekleştirildi.

Yetkililer, kabulün Tom Barrack’ın ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi sıfatıyla yapıldığını belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

