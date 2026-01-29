Aydın Kestanesi Yöresel Yemek Yarışmasıyla Tanıtılacak

Efeler Belediyesi, Aydın’ın önemli tarımsal ürünlerinden biri olan kestaneyi mutfaktaki çok yönlü kullanımıyla gündeme taşıyacak yeni bir etkinlik düzenliyor. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin öncülüğünde hayata geçirilen organizasyon, hem bölgesel lezzetleri tanıtmayı hem de yerel mutfak kültürünü yaşatmayı hedefliyor.

Etkinlik Amacı ve İçeriği

Efeler Belediyesi tarafından düzenlenecek Aydın Kestanesi temalı Yöresel Yemek Yarışması, kestanenin gastronomideki değerini vurgulayacak ve özgün tarifleri öne çıkaracak. Yarışmada, kestanenin mutfaktaki çok yönlü kullanımını gösteren tarifler jüri değerlendirmesine sunulacak.

Başvuru ve Yarışma Tarihleri

Yöresel lezzetlerin buluşacağı etkinliğe başvurular 2 Şubat Pazartesi gününe kadar kabul ediliyor. Yarışma ise 7 ve 8 şubat tarihlerinde Tepecik Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Kategoriler ve Başvuru Bilgileri

Efeler Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen yarışmada, kestaneli çorbalar, soğuk mezeler, salatalar ve iştah açıcı başlangıçlar; kestane unlu ya da bütün kestaneli börekler, çörekler ve hamur işleri; kestane ile zenginleştirilmiş etli, sebzeli ve tencere yemekleri; kestaneli pilavlar ile yöresel bulgur pilavları ve kestane şekerinden pastalara uzanan geniş bir yelpazede lezzetler yarışacak.

Başvurular Efeler Kent Konseyi Ofisi’ne yapılacak. Yarışmaya ilişkin ayrıntılı bilgi almak isteyenler 0501 218 23 24 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir.

Efeler Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen bu yarışma, Aydın kestanesinin gastronomi alanındaki değerini öne çıkarmayı amaçlıyor.

