Gereksiz Vitamin Kullanımı Bağışıklığı Zayıflatabilir — Uzm. Dr. Shalala Nazarova

Medical Park Ankara Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Shalala Nazarova, bilinçsiz takviye kullanımının ve yanlış alışkanlıkların bağışıklık sistemi üzerinde zararlı etkileri olabileceğine dikkat çekti.

Bağışıklık sistemi nasıl çalışır

"Bağışıklık sistemi, vücudu bakteri, virüs ve diğer mikroplara karşı koruyan doğal savunma mekanizmasıdır. Deri, bağırsaklar, kan hücreleri ve lenf bezleri bu sistemin temel parçalarını oluşturur. Vücuda giren yabancı mikroorganizmalar tanınır, yok edilir ve hafızaya alınır. Böylece aynı mikrop tekrar vücuda girdiğinde daha hızlı ve etkili bir yanıt verilir"

Takviyeler ve vitamin kullanımı

Nazarova, vitamin ve mineral takviyelerine ilişkin uyarılarını şöyle dile getirdi: "Vitamin ve mineral eksiklikleri bağışıklığı zayıflatabilir. Ancak herhangi bir eksiklik yoksa fazladan vitamin almak bağışıklığı güçlendirmez. Takviyeler mutlaka doktor önerisiyle kullanılmalıdır"

Önemli: Piyasada "bağışıklık güçlendirici" adıyla satılan birçok ürünün bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış değildir. Her doğal ürün zararsız değildir; kontrolsüz kullanım fayda yerine zarar verebilir.

Yaşam tarzı ve risk faktörleri

Nazarova, bağışıklığı olumsuz etkileyen başlıca etkenleri yetersiz ve dengesiz beslenme, uykusuzluk, uzun süreli stres, sigara kullanımı, kronik hastalıklar ve bazı ilaçlar olarak sıraladı. Sık geçirilen enfeksiyonların ise bağışıklık sisteminin aşırı yüklendiğinin ya da altta yatan bir sorunun işareti olabileceğini belirtti.

Sağlıklı bağışıklığın temeli dengeli beslenmedir: "Yeterli protein alımı ile sebze ve meyve tüketimi savunma hücrelerini destekler. Tek bir olağanüstü besin yoktur. Önemli olan çeşitlilik ve dengedir"

Uyku, egzersiz ve aşıların rolü

Nazarova, "Uzun süreli stres ise savunma mekanizmasını baskılayarak enfeksiyonlara yakalanma riskini artırır. Hafif ve orta düzeyde yapılan düzenli egzersiz bağışıklık sistemini destekler. Aşırı ve yoğun spor ise vücut üzerinde stres oluşturarak ters etki oluşturabilir" şeklinde konuştu.

Uzm. Dr. Nazarova, aşıların önemine de değinerek, "Aşılar, hastalığı geçirmeden bağışıklık kazanılmasını sağlar. Hem bireysel korunmada hem de toplumda salgınların önlenmesinde önemli rol oynar" ifadelerini kullandı.

Ne zaman doktora başvurulmalı

Sık enfeksiyon geçiren kişilerin mutlaka bir uzmana başvurması gerektiğini söyleyen Nazarova, gerek görüldüğünde kan testleriyle vitamin, mineral ve bağışıklık durumunun değerlendirilmesini önerdi. Ayrıca sık yapılan hatalar arasında "Her hastalıkta antibiyotik kullanmak, bilinçsiz takviye almak ve yaşam tarzını değiştirmeden ürünlerden fayda beklemek en yaygın hatalar arasında yer alıyor" uyarısını paylaştı.

