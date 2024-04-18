Bist 100
9.524,59 0%
DOLAR
32,54 0,23%
EURO
34,81 0,16%
ALTIN
2.480,97 1,27%

Bakan Fidan, Hamas’tan haber getirdi: “Filistin Devleti kurulursa, silahı bırakacaklar”

Katar ziyareti esnasında, Hamas lideri ile görüşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas’ın mesajını kamuoyu ile paylaştı. Bakan Fidan, Hamas için “Filistin Devleti kurulduktan sonra, askeri kanadı lağvedecekler” ifadelerini kullandı.

Yayın Tarihi: 18.04.2024 16:22
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 16:22
Bakan Fidan, Hamas’tan haber getirdi: “Filistin Devleti kurulursa, silahı bırakacaklar”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ziyareti sırasında Hamas lideri İsmail Haniye ve beraberindeki heyetle görüşmüştü. Bakan Fidan, görüşmeden sonra Hamas’ın ilettiği mesajı kamuoyu ile paylaştı. Fidan, 1967 tarihinde belirlenmiş olan sınırlar içerisinde bir Filistin Devleti kurulursa, Hamas’ın silahlı kanadının lağvedileceğini aktardı.

Bakan Fidan, Hamas’la insani yardım, ateşkes ve rehineler konusunda görüştü. Fidan, Hamas’ın Filistin Devleti kurulması sonrasında silahı bırakacağını ve sadece bir siyasi parti olarak hayatına devam edeceğini söylediklerini vurguladı. Mesajı ilettikten sonra kendi görüşlerini de dile getiren Bakan Fidan, “Bu oldukça önemli bir mesaj. Dünya kamuoyu, bu mesajla Filistin Devleti için nasıl bir adım atılacağına karar verebilir.” dedi.

Hamas lideri Haniye, hafta sonu Türkiye’ye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.

İLGİLİ HABERLER

Elektrik, telefon, su... Fatura ödenirken para kazanacağınız program açıklandı: 750 TL destek sağlanıyor

Kimliğini alan TEB'e koşacak! Emekliye verdiği rakamla rakiplerini solladı

Instagram'a girenler neye uğradığını şaşıracak! Tamamen kaldırılıyor

Devlet annelere kesenin ağzını açtı! İki şartla 70.000 TL yardım kapısı aralandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
2
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
3
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
4
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
5
e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı
6
Bu ürünü alanlar hemen iade etsin! Bakanlık 81 ile duyurdu
7
EYT'yi kaçırana eksik primle emeklilik kapısı aralandı! SGK'ya tek başvuru sorunu çözecek

Bankada memur olmak isteyene büyük fırsat! İş Bankası yaş şartıyla personel alımı yapacak

Üniversiteye 18 yaş üzeri personel alımı! Ön lisans, lisans mezunları KPSS şartına dikkat

Devlet annelere kesenin ağzını açtı! İki şartla 70.000 TL yardım kapısı aralandı

Nakit derdine düşenlere PTT'den 25.000 TL nakit kıyağı! Kimlikle başvuru alınacak

Elektrik, telefon, su... Fatura ödenirken para kazanacağınız program açıklandı: 750 TL destek sağlanıyor

Instagram'a girenler neye uğradığını şaşıracak! Tamamen kaldırılıyor

Bu sabahtan itibaren bunu yapana 8.200 TL ceza! Gözünün yaşına bakmadan kesiyorlar

4 gün mesai çalışmaları tamam: Türkiye'de o sektörde başladı

Kimliğini alan TEB'e koşacak! Emekliye verdiği rakamla rakiplerini solladı

Karbonatı o eşyalara sakın sürmeyin! Temizlemek isterken çöp ediyor

Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Ankara, İzmir ilk 5'te! Meğer orada yaşayanların hepsi böyleymiş

Bu sefer KDV zammı geldi! Simit ve pasta fiyatlarında artış bekleniyor