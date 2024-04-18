Bakan Fidan, Hamas’tan haber getirdi: “Filistin Devleti kurulursa, silahı bırakacaklar”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ziyareti sırasında Hamas lideri İsmail Haniye ve beraberindeki heyetle görüşmüştü. Bakan Fidan, görüşmeden sonra Hamas’ın ilettiği mesajı kamuoyu ile paylaştı. Fidan, 1967 tarihinde belirlenmiş olan sınırlar içerisinde bir Filistin Devleti kurulursa, Hamas’ın silahlı kanadının lağvedileceğini aktardı.

Bakan Fidan, Hamas’la insani yardım, ateşkes ve rehineler konusunda görüştü. Fidan, Hamas’ın Filistin Devleti kurulması sonrasında silahı bırakacağını ve sadece bir siyasi parti olarak hayatına devam edeceğini söylediklerini vurguladı. Mesajı ilettikten sonra kendi görüşlerini de dile getiren Bakan Fidan, “Bu oldukça önemli bir mesaj. Dünya kamuoyu, bu mesajla Filistin Devleti için nasıl bir adım atılacağına karar verebilir.” dedi.

Hamas lideri Haniye, hafta sonu Türkiye’ye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.