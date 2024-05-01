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Mayıs ayında akaryakıta kallavi indirim! 15 Mayıs'a kadar sürecek

Mayıs ayında yakıt alacak olan sürücüye özel olarak indirim sağlanacak.

Yayın Tarihi: 01.05.2024 16:12
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 16:12
Mayıs ayında akaryakıta kallavi indirim! 15 Mayıs'a kadar sürecek

Son zamanlarda artan akaryakıt fiyatları, sürücüyü oldukça zor durumda bırakıyor. Benzin, motorin ve LPG'ye gelen zamlar sürücüyü başka alternatiflere iterken araç kullanmak özellikle de belli kesme imkansız hale gelebiliyor. Sürücü alternatif olarak toplu taşımaya yönelebilirken, kendisine sunulan kampanyaları da yakından takip ediyor. Akaryakıtta indirim olmayınca sürücü bankaların hazırladığı kampanyalara dahil olarak bedava yakıt alışverişinden faydalanma yoluna gidiyor. bankalar da hal bu iken bir çok avantajlı kampanyası ile sürücüye bedava alışveriş imkanı sağlıyor.

PETROL OFİSİ GERİ ÖDEME KAMPANYASI

Bankalar konu ile alakalı hem hizmet satmak hem de müşteri kazanmak ve memnuniyetin devamlılığını sağlamak adına düzenlediği kampanyaları ay ay açıklamaya devam ediyor.

TL

 Garanti Bankası da bu konu da harekete geçerken, Petrol Ofisi ile anlaşması kapsamında müşterisine özel bedava alışveriş kampanyasını açıklamış bulunuyor. Nisan ayı kampanyası olarak başlayan ancak Mayıs ayının ortasına kadar devam edecek olan kampanyada banka müşterisi belli tutar akaryakıt alımlarına bedava akaryakıt imkanından faydalanıyor.

Petrol Ofisi istasyonlarında 4 defa 700 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz harcaması yapan Garanti BBVA müşterisi, 180 TL- 190 TL bedava akaryakıt alma imkanından faydalanabiliyor. Bonus Flaş kullanıcıları 190 TL geri iade alırken, SMS ile kampanyaya dahil olan birey ise 180 TL ödeme alıyor.

Özellikle 700 TL ve üzeri harcamalar yapan birey için, akaryakıt fiyatlarının bu denli yüksek seyrettiği şu dönemlerde, kampanya adeta ilaç gibi geleceğe benziyor. Aynı gün içerisinde yapılan birden fazla harcamadan sadece ilki kampanyaya dahil edileceği belirtilirken, SMS ile katılanlar en fazla 180 TL, BonusFlaş ile katılanlar ise en fazla 190 TL bonus kazanıyor.

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